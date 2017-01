Ulykke på Hillerødmotorvejen

To kvindelige bilister kørte sammen på Hillerødmotorvejen ud for kantafmærkningspæl 37,6 onsdag morgen klokken 08.25. Det oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Den 18-årige kvinde kørte af uvisse årsager over i det modsatte spor. Den 40-årige kvinde forsøgte at undvige ved at køre ud i rabatten, men de to køretrøjer endte trods undvigemanøvren med at køre sammen.