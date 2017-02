The Old Irish pub på Torvet i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udvisning truer bandemand

Hillerød - 03. februar 2017

En 29-årig mand risikerer et års fængsel og udvisning i sag om afpresning af bartender på The Old Irish Pub i Hillerød og vidnetrusler på Rigshospitalet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 29-årige er statsløs palæstinenser med ubegrænset opholdstilladelse og står til et års fængsel og udvisning. Hans forsvarer ønsker frifindelse eller subsidiært en straf på under det halve.

Afpresning af 1000 kroner af en bartender på The Old Irish Pub på Torvet i Hillerød skulle være foregået natten til torsdag den 5. januar i år. Ved retsmødet i torsdag, var det personalet fra The Old Irish Pubs tur til at fortælle, hvad der egentlig skete den aften.

Ifølge bartenderen købte de fem en flaske vodka til 900 kroner og gav han 100 kroner i drikkepenge. Men en efter godt en time kræver de pengene tilbage, selvom flasken er næsten tom og ender med at smadre glas, inden de går. Konflikten opstår, da det viser sig, at de fem er medlem af banden Loyal To Familia (LTF), og bartenderen fortæller, at der ikke er adgang for bander i weekender. Undervejs snakker de med hans chef på telefonen.

Den tiltalte er ikke enig i sagsfremstillingen. Han har ikke villet udtale sig i retten, men har under grundlovsforhøret forklaret, at bartenderen havde sagt, at de ikke måtte være der, og at de på det tidspunkt lige havde købt flasken med spiritus, som der kun var drukket en smule af, og at de ville have pengene tilbage.

Den tiltalte er 25 gange tidligere dømt for forskellige lovovertrædelser, blandt andet grov vold og besiddelse af pistol. Som i sagen med vidnetrusler afsiges der dom på mandag.