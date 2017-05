Der er nu to planer luftet for den nedre del af Torvet: En vandret flade med trapper omkring, og et amfiteater gravet ind i Torvet. Foto: Tore G. C. Rich

Udvalgsformand: Torveplaner kan finansieres af nye indbyggere og jordsalg

Hillerød - 30. maj 2017 kl. 11:18 Af Tore G. C. Rich

Der er blæst om Torvet i Hillerød for tiden: Ny og gamle planer tages op for at forbedre Torvet og mindske vinden. Og så er der også millioner på vej fra jordsalg og nye indbyggere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ideen om den vandrette flade på Torvet, som Torvegruppen under Hillerød Byforum er kommet med, og som Frederiksborg Amts Avis beskrev i lørdagsudgaven, er kun én ud af flere ideer, fortæller formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen (Fælleslisten). Han påpeger, at med de indtægter, Hillerød står til at få de kommende år fra et voksende indbyggertal og jordsalg, så kan de blive penge til et stort projekt på Torvet.

- Vi har pengene. Vi får så mange penge ind på jordsalg, at noget af det, vi har drømt om, kan blive til noget. Der er Favrholm, Ullerød og andre steder også, som Dyremosegård. Indtil filmen knækker, og vi får depression igen, bliver der startet en masse i Hillerød, siger Tue Tortzen og tilføjer:

- En god regel er, at engangsindtægter kan bruges til engangsudgifter. Derfor bliver der mulighed for at lave noget på Torvet. Nu snakker vi 10-15 millioner kroner.

Dertil kommer, at 6000 personer forventes at flytte til kommunen de næste seks-syv år, hvilket giver ekstra skattekroner, oplyser udvalgsformanden. Især kommer der mange nye indbyggere til midtbyen, hvor man kan udnytte den kapacitet, der i forvejen er der, og kommunen derfor ikke får store udgifter til at bygge nyt. Størst er byggeriet Frederiksbro på Møllebrogrunden med 1250 boliger, men med nye lokalplaner og byggerier på Nordre Jernbanevej (The Hill), Åmosevej og tre projekter på Frederiksværksgade er der ligeså mange lejligheder planlagt andre steder, påpeger Tue Tortzen.

