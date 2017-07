Se billedserie Antallet af forskellige hjemmehjælpere, som borgerne møder i hjemmet, skal begrænses. Det mener flere politikere i Seniorudvalget. Foto: Chresten Bergh

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg skal diskutere plejepersonale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg skal diskutere plejepersonale

Hillerød - 19. juli 2017 kl. 07:31 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For knap en måned siden fortalte 91-årige Esther Teglhus til TV2, hvordan hun på to et halvt døgn havde haft besøg af 16 forskellige hjemmehjælpere, hvilket gjorde hende utryg.

På baggrund af den sag og flere andre henvendelser fra borgere har Venstre bedt om, at der på Seniorudvalgets møde til august skal diskuteres, om man kan fastlægge klare politiske mål for, hvor mange forskellige medarbejdere en borger skal forholde sig til, når man er visiteret til praktisk og personlig pleje i eget hjem.

Genkendelighed er vigtig

Venstres medlem af Seniorudvalget, Ole Stark siger:

- For nylig var dette et tema i en tv-udsendelse, hvor et kedeligt eksempel fra Hillerød blev fremhævet på en situation med mange forskellige medarbejdere, som ældre borgere må forholde sig til. Sådan skal det ikke være i Hillerød. For Venstre er det vigtigt, at borgeren altid er i centrum for kommunens service, siger han.

Venstres borgmesterkandidat Klaus Markussen tilføjer:

- Genkendelighed øger trygheden. Det øger også servicen og effektiviteten, at det ikke ofte er en ny medarbejder eller en vikar, der møder op i borgerens hjem og ved hvert besøg på ny skal forholde sig til både borger og borgerens hjem.

Partiet håber, at seniorudvalget bliver enige om at indstille til byrådet, at der skal arbejdes med fastlagte politiske mål for, hvor mange medarbejdere man som visiteret til personlig og praktisk pleje i eget hjem skal forholde sig til. I den forbindelse foreslår Venstre, at seniorudvalget beslutter, at den nuværende situation skal kortlægges, og at der i de kommende måneder arbejdes i retning af en beslutning om helt konkrete handleplaner, der skal imødekomme klare fastsatte politiske mål om, at der skal være mere genkendelighed og færre forskellige medarbejdere for borgere, der modtager personlig og praktisk pleje.

Optimerer ruter og kørselstid

Formanden for Seniorudvalget, Bente Claudi (K) hilser diskussionen i Seniorudvalget velkommen:

- Det er en glimrende diskussion, og jeg er enig i, at der skal så få forskellige personer ind i borgernes hjem som muligt, siger hun og fortsætter:

- Vi har bedt hjemmeplejen om at optimere deres ruter, så der er så lidt vejtid som muligt, fordi vi gerne vil have at hjemmeplejen er så meget hos borgeren som muligt og så lidt tid på vejen som muligt. Det kan nogle gange betyde, at det ikke er muligt, at det er den samme medarbejder, der kommer. Hvis udvalget beslutter at gå videre med forslaget, hvilket jeg håber, så vil vi bede forvaltningen om et forslag til, hvad der skal til for at sikre, at det i højere grad er de samme medarbejdere, der kommer i borgernes hjem, siger Bente Claudi.

S: Flere ansatte?

Socialdemokraternes Rene Silword er også åben for at tage en diskussion af situationen.

- Vi går alle efter færre forskellige medarbejdere, og en måde til at minimere det må være, at der skal ansættes mere plejepersonale, så man har en større bruttomængde. Det er også en oplagt opgave at diskutere til budgetforhandlingerne. Der er en løbende udskiftning, og det er en stor logistisk opgave at få færrest mulige ansigter. Forvaltningen arbejder hele tiden på det, men en åben diskussion vil være fin, så vi også får forvaltningens input til, hvad de synes der er behov for. Det handler selvfølgelig også noget om økonomi. Vi kan sagtens beslutte strategier, men er der økonomi i det? Det er vigtigt, siger Rene Silword.