Se billedserie To af medarbejderne fra Mellemfolkeligt Samvirke og fem af projektets deltagere var på besøg i Østhuset. Fra venstre ses Mads Nørgaard-Larsen, der er kommunikationsmedarbejder, Nozgenji Bilima fra Malawi, Julie Madsen, der er projektleder, Jihad Namoura fra Palæstina, Kingsley Okpabi fra Nigeria, Nandar Htway fra Myanmar og Musabber Ali Christy fra Bangladesh. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udenlandske unge besøger Østhuset

Hillerød - 31. august 2016 kl. 05:59 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge fra både Afrika, Asien og Mellemøsten har besøgt Østhuset. Besøget var arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke i forbindelse med deres projekt »På Sporet Af Fællesskabet«. Formålet med besøget var blandt andet at gøre deltagerne klogere på, hvordan Østhuset samarbejder med de lokale kvinder for at skabe et bedre lokalsamfund.

- Arbejdet med kvinder i Østhuset har stået på i omkring fire år, og det har været en stor succes for området. Kvinderne har fået en masse ny viden, og samarbejdet har også haft en positiv indflydelse på de store piger, som går i klubben, men også på drengene, som kommer i klubben og på området, sagde Kira Andersen, der er projektleder i Østhuset.

Mellemfolkeligt Samvirke er en organisation, der arbejder for at forbedre forholdene i nogle af verdens fattigste lande. De har mere end 70 års erfaring med udviklingsarbejde, og de har særligt fokus på kvinder og unge i deres konkrete arbejde.

- Vi har, i samarbejde med vores ActionAid samarbejdspartnere i de forskellige lande, fundet de unge, der er en del af vores »På Sporet Af Fællesskabet« projekt. De er alle engagerede i deres eget lokalsamfund, og det er forskelligt, hvilke tematikker, de unge, vi har udvalgt, arbejder med, sagde Julie Madsen, der er projektleder på projektet »På Sporet Af Fællesskabet«.

Der er i alt 10 unge på besøg i Danmark, og Mellemfolkeligt Samvirke har valgt at dele de unge op i to hold. På den måde kan de nå at besøge dobbelt så mange steder på de 12 dage, turen rundt i Danmark varer.

Både Nozgenji og Nandar, der er deltagere på projektet, fortæller i deres intro på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside, at de interesserer sig særligt meget for kvinder og ligestilling.

- Det her sted hjælper mennesker med at falde til, og et sted som det her har vi ikke i Malawi, sagde Nozgenji Bilima, der er en af de 10 deltagere i projektet »På Sporet Af Fællesskabet«, på engelsk.