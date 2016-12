Se billedserie Gaverne fik smilene frem hos både givere og modtagere. Her ses fra venstre Theis Grefstad, Sarah Lassen, Mia Bruhn, ledende oversygeplejerske Annelise Bertelsen, afdelingssygeplejerske Mette Valentiner, Helen John samt Julie Glarborg og Julie Hagemann (forrest). Nicolai Bülow, der også var en del af gruppen bag arrangementet, var ikke til stede ved overrækkelsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

UCC-elever gav julegaver til børneafdeling

Hillerød - 23. december 2016 kl. 07:03 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre uger siden afholdt en gruppe pædagogstuderende fra UCC Nordsjælland et julearrangement, hvor alle indtægterne gik til Børne- og Ungeafdelingen på Hillerød Hospital.

Torsdag eftermiddag afleverede de studerende så to fjernsyn med beslag, to PlayStation 4 med i alt fire spillekonsoller, syv spil og tre bamser iført UCC t-shirts til ledende oversygeplejerske Annelise Bertelsen.

- Ej, hvor er det fedt! Hvor er det flot. Det er fantastisk. Hvor bliver de bare glade, udbrød Annelise Bertelsen, da hun tog imod gaverne.

Det var Helen John, studerende på UCC Nordsjælland, der fik ideen til at lave et arrangement, hvor pengene gik til et godt formål.

- Jeg snakkede med en veninde om det, og så fik vi en hovedsponsor i Salon Q i Gørløse. Hun ville gerne sponsorere en klipning og en masse lækre produkter, og så voksede ideen ligesom frem. Vi har været ude i Hillerøds butikker og spørge, om de ville smide noget i puljen. Der er rigtig mange, der har villet være med, og vi havde præmier for over 10.000 kroner, fortæller en smilende Helen John.

Julerrangementet bestod af julebanko, tombola, diverse juleværksteder hvor der blev lavet juledekorationer og julepynt, og der blev solgt kakao og æbleskiver. Omkring 75 personer var med til arrangementet.

Indtægterne fra dagen løb op i 7200 kroner, og også skolens campusråd og fredagscafe har støttet økonomisk. I alt var der 13.400 kroner til Børne- og Ungeafdelingen. Gruppen valgte dog efter at have talt med Annelise Bertelsen at købe fysiske ting i stedet for at indbetale pengene til hospitalet, da hospitalet skal betale moms af pengegaver.

- Det betyder så meget. Det betyder, at vi har noget, vi kan skifte ud. Fjernsyn holder en vis tid, og i dag er det nærmest en nødvendighed. at der er tv på patientstuerne for de indlagte børn og deres familier, sagde Annelise Bertelsen.

De to nye fjernsyn skal hænge på en sengestue og en opholdsstue for de unge.

- Det er første gang, vi har gjort det, men det er bestemt ikke sidste gang. Vi gør det igen. Jeg kan næsten ikke se et bedre formål. Der er ikke nogen, man hellere vil hjælpe end børn, sagde Helen John.

- Det siger vi ikke nej til. Vi er umættelige, når det handler om gaver, grinede Annelise Bertelsen.