Politiet vurderer, at tyvene gik målrettet efter apotekets pengeskab. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Tyve slog til mod apoteks pengeskab

Hillerød - 19. august 2017 kl. 13:05 Af Tore G. C. Rich

Hillerød Krone Apotek i Helsingørsgade blev mellem torsdag aften klokken 19.00 og fredag morgen klokken 08.00 udsat for indbrud, oplyser Nordsjællands Politi.

Tyvene kom ind ved at sparke kælderdøren op. Inden for fandt de et pengeskab, som de gik til angreb på, formentlig med en vinkelsliber. Samtidig satte tyvene tape for røgalarmen, så den ikke gik i gang, mens vinkelsliberen blev brugt, vurderer politiet.

- Man har tænkt over, hvad man har lavet. Det virker til, at man har gået målrettet efter det her pengeskab, siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Martin Bagge.

Det er dog uvist, om det lykkedes tyvene at komme ind i pengeskabet. Politiet vurderer, at tyvene formentlig har stjålet kontanter, men det var ikke muligt for patruljen at åbne pengeskabet, da patruljen kom frem.

Der er ikke stjålet andet fra apoteket.