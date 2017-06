Se billedserie Hillerødborgeren Brian Christensen viste sine tyske chefer rundt i Hillerød, og så var de klar på at lade ham oprette det danske kontor her. Foto: Allan Nørregaard

Tyske ventilatorer blæses fra Hillerød ud i hele landet

Hillerød - 01. juni 2017

Det tyske ventilatorfirma Elektror Airsystems ekspanderede sidste år med filialer i Frankrig og Schweiz. Nu er turen kommet til Danmark, hvor det i forvejen har placeret sig på markedet for industriventilatorer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fra Hillerød skal afdelingen nå ud til hele Danmark, og den danske salgschef, hillerødborgeren Brian Christensen, havde ikke svært ved at overtale de tyske chefer, til at placere firmaet her.

- Nej. De har været på besøg. Jeg viste dem rundt i byen, de var meget benovede. Jeg gav dem en tur rundt til slottet, vi spiste på Leonora, de så Slotsparken, Novo, Biogen og Foss. Jeg gav dem historien, om hvordan Hillerød var før i tiden, hvor det blev betragtet som ude på landet, og hvordan Hillerød nu næsten er navlen i det hele med alt det, der kommet til. Så var der ingen indvendinger, hvad det angik. Det er noget, der batter for sådan et udenlandsk firma. De kender ikke byen, men kan se hvad den byder på. De kan se kæmpe firmaer, det trækker, og de kan se vækst, det ønsker de at være en del af, fortæller den danske salgschef.

Åbningen af udenlandske filialer knytter sig til firmaets strategi, der hedder »Think global act local«.

- For at komme tættere på kunderne, begynder det at oprette datterselskaber rundt omkring i verden. Der er hård konkurrence på priserne, og der vil man gerne selv være repræsenteret, i stedet for at have en mellemmand, siger Brian Christensen.

Elektror er en ingeniørvirksomhed, der fremstiller ventilatorer primært inden for brancherne vindkraft, skibsbygning, fødevarer og emballering. Det har egen afdeling for strømningssimulering og tilbyder direkte rådgivning, udvikling og målinger hos kunden.

- Deres helt stærke kompetencer er, at de skræddersyer løsninger til kunderne. De kan for eksempel lave meget lave antal, ned til fem enheder, det er ikke ofte, man kan det. Det er ikke kun på store ventilatorer, som fylder en hel carport, men også små som man næsten selv kan bære, siger Brian Christensen.

Indtil videre har Elektror indrettet sig i et midlertidigt kontor på Industrivænget i Skævinge, hvor der er officiel åbningsdag 1. juni. Planen er at finde et permanent sted i Hillerød By med plads til omkring 200 kvadratmeter stort lager og et kontor.