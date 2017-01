Tue Tortzen stopper som 3F-formand

Formand for 3F Frederiksborg Tue Tortzen har meddelt at han afgår på generalforsamlingen 5 april.

- Vi har mange gode ansatte og tillidsfolk, som yder en fantastisk indsats, heriblandt folk som kan tage over i ledelsen. Derfor er der mulighed for at påbegynde et generationsskifte, og jeg føler, jeg kan trække mig som formand. Det er nu min opgave at bakke den nye formand op, og jeg glæder mig til at være aktivt i min fagforening som ganske almindeligt medlem, siger Tue Tortzen i en pressemeddelelse.