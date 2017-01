»Jeg er bandemedlem og LTF?er« eller lignende, skulle en 29-årige mand have sagt, da han ifølge anklagemyndigheden truede bartenderen til at udlevere 1000 kroner på The Old Irish Pub på Torvet i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Trusler på The Old Irish Pub var banderelaterede

Hillerød - 25. januar 2017 kl. 05:42 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Truslerne var banderelaterede, da en bartender på The Old Irish Pub i Hillerød natten til torsdag den 5. januar blev tvunget til at udlevere 1000 kroner til en bargæst, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det fremgår af et anklageskrift, som avisen har fået aktindsigt i.

Anklageskriftet knytter sig egentlig til sagen om afpresning af en 20-årig knivstukken mand indlagt på Rigshospitalet, som også kan læses her på siderne. Her er syv personer, som ifølge politiet har relation til banden LTF (Loyal to Familia), tiltalt for at have truet den 20-årig til at sige »hvad de havde aftalt«. Det er en af disse personer, en 29-årig mand, der også er tiltalt i Irish Pub-sagen.

Truslerne på Irish Pub blev fremført omkring klokken 02.00 om natten. Den 29-årige var sammen med flere andre, da han til bartenderen sagde: »Jeg er bandemedlem og LTF'er« eller lignende. Samtidig blev der råbt højt, og flere af de tilstedeværende lavede hærværk på restauranten, fremgår det af anklageskriftet. På den måde lykkedes til at få udleveret de 1000 kroner.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi har tidligere oplyst, at bartenderen blev truet til at tilbagelevere penge, to mænd havde betalt for diverse drinks.

- Det er det, det går på. Man vil have penge tilbage for en flaske sprut, man har købt, bekræfter senioranklager i Nordsjællands Politi, Kenn Jørgensen.