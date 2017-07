Tricktyve spurgte om vej

En 82-årig mand fra Hillerød blev fredag formiddag udsat for et tricktyveri på vej hjem fra banken, hvor han havde hævet penge. Manden var på vej hjem ad Rønnebærvej, da han blev antastet af tre til fire »mørke« mænd i alderen 40-50 år, der spurgte om vej med et kort. Da manden kort efter kommer hjem, opdager han, at kuverten med pengene fra banken var væk. Den 82-årige oplyser til Nordsjællands Politi, at episoden udspillede sig inden for tidsrummet 10.30 til 12.10. De mistænkte tricktyve talte dansk med accent.