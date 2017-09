Triatlon-folket mærker ingen træthed

- Det betød ikke kun godt humør blandt deltagerne, men nok også at der mødte rigtig mange venner og tilskuere op. Jeg vil tro, der i målområdet var dobbelt så mange tilskuere som deltagere, vurderer Niels Ole Hansen, som også kan fortælle, at årets triatlonstævne i den 82-årige Sune Frederiksen havde løbets ældste deltager.

- For netop at gøre løbet endnu mere interessant har vi i år lavet en mere international rute og derudover en for begyndere. En tredje mulighed er den såkaldte sprintrute, fortæller Niels Ole Hansen, der især håber at ruten for begyndere, også kaldet bronzeruten fremover kan lokke flere deltagere til idrætsgrenen med de tre discipliner, svømning, cykling og løb. Det sidste omkring Teglgårdssøen.