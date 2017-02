Se billedserie Marin Hopper er stolt af sin fars stærke fotos fra tresserne - her bl.a. et med Andy Warhol. Dennis Hopper havde altid et kamera på sig og blev af sine skuespiller-kolleger kaldt for »turisten.« Foto: Allan Nørregaard

Tresserne set med Hoppers øjne: Hollywood-stjerne bag kameraet

Hillerød - 03. februar 2017

De fleste kender afdøde Dennis Hopper som skuespiller og instruktør og hovedroller i film som Easy Rider, Apocalypse Now og Blue Velvet, men det optog ham lige så meget at fotografere.

Hvilket nu for første gang kommer et dansk publikum til gode, idet Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot fra i dag, fredag, viser udstillingen »Dennis Hopper som fotograf«. 200 sort-hvide fotos fra perioden 1961-67 viser et bredt udsnit fra datidens USA - fra storbyliv og film, musik og mode til mexicanske motiver samt den kendte protestmarch fra Selma til Montgomery i 1965 med Martin Luther King i forgrunden. Nedenunder lurer et Amerika under total forandring under devisen frihed, oprør og modstand. Tresserne var et årti med De Sorte Pantere, pop-art og hippiekultur. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Alle hans billeder er intuitive, ikke et eneste af dem er opstillet, siger Marin Hopper, datter af Dennis Hopper, der døde som 74-årig i 2010, men som hele livet var optaget af at fotografere. Hans kolleger kaldte ham »turisten«, fordi han altid havde et kamera hængende om halsen. Hopper tog billeder fra filmoptagelser med bl.a. John Wayne, af anonyme folk på gaden og af musikere og bikere.

Hopper er dygtig som portrætfotograf og lige så god til det impulsive. Skuespilleren Paul Newman og multikunstneren Andy Warhol - fra før han blev kendt - dukker op, når man går en tur op gennem tresserne på gangen på slottet. Turen gør indtryk, og det er næppe for meget at kalde Hopper for en særdeles vigtig amerikansk dokumentarist af dette skelsættende årti.

Marin Hopper er Dennis Hoppers ældste barn, og hun er p.t. i Europa for at promovere udstillingen og billederne, som i andre versioner har været vist i London og Berlin samt i fjor i Stockholm. Marin Hopper er også bestyrer af The Hopper Art Thrust.

Marin Hopper er en umiddelbart vurderet helt almindelig kvinde i begyndelsen af halvtresserne, men hun voksede op i Californien i et boheme-miljø, hvilket bl.a. understreges af, at Jane Fonda er hendes gudmor.

- Det var James Dean, der opfordrede min far til at tage billeder. For at træne øjet, sagde han. Min far begyndte allerede som dreng at observere. Han voksede op på en gård i Kansas, og der var ikke mange naboer, men et tog, der rullede forbi engang imellem. Der begyndte han at drømme sig væk, fortæller Marin Hopper - og man ser for sig de endeløs highways, de gigantiske billboards og de brede boulevarder. Og det var Brooke Hayward, Marin Hoppers mor, der købte kameraet til sin daværende kæreste på hans fødselsdag. Et Nikon, selvfølgelig.

Dennis Hoppers første store filmrolle kom i 1955 med Rebel Without a Cause med James Dean i hovedrollen, men da han nogle år senere oplevede at være blacklistet i Hollywood, blev fotografering hans hovedbeskæftigelse. Mellem 1961 og 1967 tog Hopper tusindvis af billeder, og først da han begyndte arbejdet med Easy Rider, lagde han kameraet til side.

Hans store gennembrud indenfor filmen kom netop med Easy Rider i 1969. Dengang var Hopper 33 år. Den handler om de to antihelte Billy og Wyatt - spillet af Hopper og Peter Fonda - som kører Amerika tyndt på deres motorcykler. Filmen blev symbolet på hippieæraen og en verdensomspændende succes.