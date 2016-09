Tosserier med toiletruller

Efter at have fået forklaret reglerne, blev børnene enige om, at de gerne lige ville øve sig lidt. Et eksperiment, der viste, at det i og for sig gik fint nok med at få stablet toiletrullerne højt, det tog nok bare lidt for lang tid. Men så var teknikkerne prøvet af og børnene klar til rekordforsøg.