Se billedserie Torvegruppen forestiller sig en vandret flade på nedre torv. De lange, lige streger i kanterne markerer trappetrin. Illustration: ARCnordic og Torvegruppen

Torvegruppe præsenterer ide om gøre torvet vandret

Hillerød - 28. maj 2017 kl. 05:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En torvegruppe under Hillerød Byforum er kommet med forslag til politikerne om at skabe et vandret område på det ellers skrå torv i Hillerød Bymidte. Det skal give muligheder for aktiviteter og fx skøjtebane, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ideen er at nivellere et stykke af det nedre torv ved at grave jord af i hjørnet mod Helsingørsgade og fylde på ved The Old Irish Pub. Håbet er, at man på den måde er fri for at køre jord, fortæller Peter Lindholm, indehaver af Arcnordic, det tidligere Tegnestuen Møllestræde. Han står bag illustrationerne af projektet og sidder med i Torvegruppen.

Peter Lindholm understreger, at der blot er tale om et oplæg til politikerne.

- Det er skitseforslag og principløsning. Det eneste, der nok er helt sikkert, er, at det ikke kommer til at se sådan ud, siger han.

Men han er sikker på, at der er store fordele ved et vandret område på Torvet.

- Det giver mulighed for andre aktiviteter. Man kan ikke spille bold, som det er nu, den triller i søen, og dans er også mærkeligt på en al for skrå flade. Der er rigtig mange aktiviteter, der kræver en vandret flade. Der kan være sport, kultur, handel. Tanken er, at der skal være frit spil: Det kan benyttes af lokale idrætsklubber, med håndbold for de mindste, eller livedance-opvisning. Der kunne også tænkes en skøjtebane om vinteren, siger han.

Torvegruppens formand er Leo Knudsen, tidligere kulturdirektør i Hillerød Kommune. Han fortæller, at Torvegruppen er en udløber af den visionsproces, som Hillerød Kommune satte i gang for et par år siden, og siden er gruppen kommet ind under Hillerød Byforum.

I Torvegruppen sidder Miljø- og Teknikudvalgets formand Tue Tortzen (Fælleslisten), næstformand Louise Colding Sørensen (S), Peter Lindholm, citykoordinator Mette Kragh Faurholdt, Stig Deichmann fra Jazz i Rosenhaven, formand for Hillerød Shopping Mads Pheiffer, bestyrelsesmedlem for de frivillige i Hillerød Byforum Henrik Følbæk og en byplanlægger fra kommunens forvaltning.

- Det er et bredt udsnit af interessenter, som brænder for at få genskabt livet i Hillerød Bymidte, siger Leo Knudsen.

Han understreger ligesom Peter Lindholm, at ideen med det flade område blot er et oplæg til Miljø- og Teknikudvalget. Håbet er, at det kan kommet med i det kommunale budget, der bliver lagt i efteråret.

Der er endnu ikke regnet på, hvad ideen koster.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.