Tina skriver erindringsbøger: »Alle har en historie, der er værd at bevare«

Hillerød - 24. januar 2017

41-årige Tina Storgaard Støttrup elsker at tale med mennesker og høre deres historie. Nu har hun taget springet og er blevet selvstændig som forfatter til erindringsbøger.

Tina Storgaard Støttrup besluttede i sommerferien at prøve drømmen af og blive selvstædig. Fire måneder senere kom hendes første erindringsbog fra trykken.

- Det er gået hurtigt, men for mig føles det som om, det hele går langsomt. Jeg kan da godt se, at det er vildt, at der allerede ligger en bog der, men jeg vil så gerne ud over stepperne med det her arbejde. Videre og i gang med den næste, siger Tina Storgaard Støttrup eftertænksomt, mens hun bladrer i bogen om erhvervsmanden Henrik Moldow, som hun skrev i efteråret. Hendes første erindringsbog.

Efter at have taget beslutningen fandt hun i september et ledigt skrivebord i et kontorfællesskab i Hillerød med en fantastisk udsigt til Frederiksborg Slot. Få uger efter tog hun kontakt til Henrik Moldow, som hun kendte perifert, for at høre, om han ville være interesseret i, at hun skrev hans erindringer i bogform, og ugen efter var de i gang. De mødtes fem gange, hvor de drak kaffe og talte i fire timer. Billederne har hun fået scannet ind, og bogen er trykt via Skriveforlaget, hvis ejer Mikael Strøm Eriksen, hun har et samarbejde med.

- Det har været et stort puslespil, men det har været vildt sjovt og spændende, siger Tina Storgaard Støttrup.

Vild med nostalgi Tina Storgaard Støttrup er uddannet journalist fra Roskilde Universitet i 2003. Siden har hun arbejdet 10 år på TV2 Lorry, hvor hun blandt andet var vært og redaktør på magasinprogrammerne Lounge og Brunch. Efter det skiftede hun til P1 og kortvarigt til P4 København, inden hun kastede sig over at skrive og udvikle tv-koncepter.

- Det var på Lorry, det hele startede, for jeg elskede det lange format. Det med at have god tid til at tale med gæsterne i studiet, og vi lavede lange reserachinterviews med dem inden. Nogle gange kunne jeg komme til at snakke med dem i en time til halvanden, og det går bare ikke, for så havde jeg virkelig travlt bagefter. Men det var spændende. Dér vidste jeg, at det var det lange, det dybe, det nære, som var det, der tændte mig, fortæller hun.

I sommerferien sidste år fortalte hendes svigerfar om en masse små lapper papir, som han i løbet af årene havde skrevet og gemt med ting og oplevelser fra sit liv. Han vil selv skrive dem sammen, men lapperne gav hende ideen til at blive forfatter til erindringsbøger.

- Det kunne jo åbne alt det, som jeg gerne vil med at komme tæt på og have lange snakke. Så begyndte jeg at researche på, hvem der ellers gør det, og jeg fandt nogle på Fyn og en i Aarhus men ikke nogen heromkring, så jeg tænkte, at det kunne være, at det var en åbning for mig, fortæller hun.

Hun skrev et koncept og lavede en hjemmeside.

- Jeg satser lige nu 100 procent på, at jeg ikke er den eneste, der er vild med nostalgi og nærer kæmpe følelser for mine forfædre. Ligesom jeg er overbevist om, at der er en interesse hos de ældre om at fortælle deres historie videre til børn, børnebørn og efterkommere. En bog holder evigt, siger hun og nævner sin farmor, som ikke er her mere. Hun ville ønske, at hun havde skrevet farmorens historie eller lavet en video, hvor hun fortæller. Det fik hun aldrig gjort, og netop det er også en af grundene til, at hun har kastet sig over at skrive eringdringsbøger.

Alle har en historie - Når jeg har fortalt om ideen, hører jeg sommetider folk sige »Ej, men jeg er jo bare...« eller »Jeg gik på arbejde, og så gik jeg hjem og så fik jeg nogle børn«. Jeg er ikke spændende«. Men det passer ikke, når du spørger deres børn og børnebørn. Når jeg tænker på mit eget liv, som måske er halvt så langt, som nogle af de andres, så kan jeg godt komme i tanke om nogle ting, som kunne være interessante. Min far har sagt, at han ikke syntes, han havde noget at fortælle, men to minutter senere sad han og fortalte anekdoter. Jeg tror, der er mange - især med janteloven, ydmyghed og beskedenhed, der tænker, at de ikke er noget særligt, men når de først kommer i gang, så er der simpelthen så meget at tage fat på. Bare det med at møde kærligheden, det første job, barndommen, opvæksten - der er så mange spændende ting. Alle har noget at fortælle.

Tina Storgaard Støttrup er nu gået i gang med at finde nogle nye personer, som hun kan tage kontakt til omkring at få skrevet en bog. Ikke kun folk i erhvervslivet men også privatpersoner. Hun har taget kontakt til en række seniorhuse for at komme ud og holde foredrag sammen med Mikael Strøm Eriksen, og hun håber, at hendes forretning vokser af sig selv.

- På et tidspunkt håber jeg, at det bliver bredt ud, men lige nu skal jeg nok selv finde den næste person, som jeg skal skrive om. Netop janteloven og ydmygheden er mine fjender i forhold til at få det til at lykkes. Men jeg håber, at sjællænderne er klar til mit projekt. Jeg er i hvert fald mere end almindeligt klar.