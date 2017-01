Flere ton gammelt slik blev i 2014 beslaglagt på Tranegård i Harløse. Nu er gårdens ejer tiltalt for at have snydt statskassen for 21,9 millioner kroner. Foto: Kim Rasmussen

Tiltalt for snyd for 22 mio. kr.: Slikfusker for retten i juni

Hillerød - 05. januar 2017
Af Camilla Bjørkman Aagaard

David Yüksel, der er kendt som »Slikfuskeren fra Harløse«, er blevet tiltalt for at snyde med chokoladeafgifter for i alt knap 22 millioner kroner. Retssagen kører over fem dage i juni.

Af anklageskriftet fremgår det, at David Yüksel som indehaver og direktør af selskabet House of Candy ApS, der senere skiftede navn til Baumert ApS, er tiltalt for at have unddraget statskassen for afgifter på slik og chokolade for 16.783.642 kroner i perioden 1. februar 2012 til 28. februar 2013.

36-årige Yüksel er derudover sammen med en 46-årig mand, der var daglig leder af House of Candy, tiltalt for at have uddraget statskassen afgifter på slik og chokolade for i alt 5.160.131 kroner i perioden 1. marts 2013 til 31. maj 2013. I alt 21.943.773 kroner.

Chokoladeafgiften var i 2012 og 2013 henholdvis 23,75 og 24,61 kroner pr. kilo, så det drejer sig om cirka 900.000 kilo slik, som David Yüksel ikke har betalt afgift af i de to perioder.

David Yüksel har været i medierne og i retten flere gange siden 2014, hvor politiet, Fødevarestyrelsen og SKAT den 18. juni gennemførte en razzia på gården Tranegård i Harløse. Her fandt man fem tons slik, som blev beslaglagt. I maj sidste år blev han dømt skyldig i grov social dumping og skulle i den forbindelse betale godt 714.000 kroner til seks rumænere. De havde blandt andet lavet renoveringsarbejde og ompakket gammelt slik for David Yüksel på hans gård i Harløse. Han ankede dommen til landsretten.

Retssagen, hvor David Yüksel er tiltalt for snyd for knap 22 millioner kroner, skal for retten den 19.-23. juni ved Retten i Hillerød, hvor specialanklager Martin Broms fra Nordsjællands Politi fører sagen.

- Der er afsat fem dage, for der er meget, der skal dokumenteres. Når vi er oppe i 20 millioner kroner, så er det naturligvis en større sag. I den type sager afhænger strafferammen af beløbets størrelse, og det vil i praksis betyde mellem 2,5 og 3,5 års fængsel i denne sag, fortæller Martin Broms.

Herudover kræver SKAT de knap 22 millioner kroner i erstatning, og ifølge anklageskriftet vil anklagemyndigheden kræve en tillægsbøde til de to tiltalte på samme beløb.