Tilkørsel til Hillerødmotorvejen spærres i tre uger

Tilkørslen til Hillerødmotorvejen ved Peder Oxes Allé (Hillerød Syd) bliver spærret de kommende tre uger.

Hillerød - 09. september 2016 kl. 10:28 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikanter, der kører på Hillerødmotorvejen via tilkørselsrampen Hillerød Syd ved Peder Oxes Allé i Hillerød, må den kommende periode væbne sig med lidt tålmodighed.

For at forlænge levetiden på den bro, der fører tilkørselsrampen Hillerød Syd under Hillerødmotorvejen, skal der på undersiden af broen udføres vedligeholdelsesarbejde på endeunderstøtningerne. Arbejdet betyder, at tilkørslen Hillerød Syd vil være lukket i uge 37, 38 og 39 - altså fra mandag den 12. september til søndag den 2. oktober. Trafikanter skal i stedet bruge tilkørslen ved Roskildevej eller tilkørslen ved Herredsvejen. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet på over- og undersiden af broen vil blive udført i perioden fra medio september 2016 til ultimo oktober 2016.

Arbejdet på undersiden af broen kommer til at foregå i én etape, hvor der arbejdes på begge sider af broen samtidig. Derfor bliver tilkørselsrampen Hillerød Syd spærret i tre uger. I perioderne før og efter lukningen af tilkørslen vil der foregå noget arbejde i nødsporene, men der vil være passage for trafikanter. På oversiden af broen skal der udføres mindre vedligeholdelsesarbejder på fuger langs kantbjælken. Det kan medføre enkelte kortere spærringer, men forventes at blive udført i tidsrum uden for myldretiden. Når der udføres arbejde, vil nødsporet blive spærret, og trafikanterne vil skulle køre med nedsat hastighed forbi arbejdsstedet.

Vejdirektoratet opfordrer bilisterne til at være opmærksomme på skiltningen og til at respektere den nedsatte hastighed af hensyn til sikkerheden for dem selv og de ansatte, der arbejder.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for trafikanter og vil sørge for at blive færdig hurtigst muligt.