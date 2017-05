Se billedserie Hovedrolleindehaverne 20-årige Victoria og 16-årige Emil sammen med Vild med dans-vinderen Sarah Mahfoud og Grand Prix-deltagerne Kirsten Siggard, Gry og Søren Poppe. Sidstnævnte arbejder som pædagog på Levuk.

Tilbageblik på gyldne Grand Prix-øjeblikke

Hillerød - 08. maj 2017 kl. 04:34 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ungdomsklubben Levuk for unge med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne afholdt fredag eftermiddag Melodi Grand Prix, hvor de fremførte nogle af Grand Prix-historiens største hits. Blandt publikum var koryfæerne Gry og Kirsten Siggaard.

De unge fra teater- og musiklinien optrådte med Melodi Grand Prix-showet »Gyldne Øjeblikke« foran klubbens øvrige unge og personale, ældre fra Sundhedscentret samt venner og familier i klubbens nye teaterrum.

De unge havde øvet på showet i tre måneder og havde selv skrevet replikkerne, ligesom de havde været med til at skrive en af sangene.

Ideen til showet var opstået på en skitur for to år siden, hvor en af de unge havde foreslået, at de skulle lave et Melodi Grand Prix show. Og hun skulle altså være Birthe Kjær, havde hun besluttet.

Showet var bygget op omkring 20-årige Viktoria og 16-årige Emil, der spillede Kirsten Siggard og Jørgen de Mylius. De to mødtes tilfældigt på gaden og mindedes gamle dage.

I replikkerne var der vævet en række af Grand Prixets mest kendte titler og sangtekster ind, som førte over til klassikerne »Dansevisen«, »Disko Tango«, »Smuk som et stjerneskud«, »Vi maler byen rød«, »Danse i måneskin«, »En lille melodi« og »Stemmen i mit liv«. De fleste sange blev fremført live af de unge, mens et par stykker blev sunget playback. Hver gang var publikum helt vilde, og hujede og klappede begejstret både under og efter sangene.

På anden række blandt publikum sad Grand Prix-vinderne Kirsten Siggard og Gry, der var kommet for at overvære showet.

De var begge meget imponeret.

- Jeg synes, de var rigtig rigtig gode. Det var superflot sat sammen. Den måde, dialogen førte over til sangene, var rigtig god, sagde Gry, mens Kirsten Siggard nikkede:

- Det var rigtig rigtig godt. De er så glade for musikken, og de nyder det virkelig, kan man se. Vi tager jo stadig ud og optræder med sangene, men der er de unge jo ikke med på scenen, så det var skønt at se dem i dag, sagde Kirsten Siggard, der kun kunne smile over joken med hendes tænder i begyndelsen af showet.

- Det med mellemrummet mellem tænderne er sjovt, for jeg fik det rettet for 26 år siden, og der er stadig nogen, der bliver overrasket over, at jeg har fået det lavet, sagde hun.

Også en anden Grand Prix-vinder, Søren Poppe, der arbejder som pædagog på Levuk, var imponeret og glad efter showet. Han stod sammen med pædagogmedhjælper Thomas Bartholin for musikken på scenen. Showet blev sluttet af med en sang, som de unge og orkestret selv havde skrevet.