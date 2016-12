Vil man have lys på Harløsevej til Skævinge, så må man selv sørge for det, så snart man har passeret Ny Harløse. Fra venstre: Ib Mathiessen og Carsten Bastholm, der er med i Fotoklubben på Føllegård, og Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere kommunecentrum føler sig som lillebror

Hillerød - 28. december 2016 kl. 05:41 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra kommunesammenlægningens start var Skævinge lillebror. Med godt 6300 indbyggere i den gamle Skævinge Kommune i 2006 mod Hillerød Kommunes godt 38.000 indbyggere var størrelsesforskellen markant ved sammenlægningen.

Men trods 10 år sammen føler man sig stadig som en nedprioriteret lillebror i Skævinge. Det fortæller formand for Skævinge Lokalråd Bernt Salzwedell, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er helt klart, at vi føler os som lillebror. Det er kun, når der er valg, så bliver vi lovet guld og grønne skove. Fra nu og frem til november skal der nok være tilsagn, og så må vi se bagefter, siger han.

Han har tidligere på vegne af lokalrådet skrevet til avisen om nedprioriteringen. Helt håndgribeligt kommer den fx til udtryk i trafiksikkerheden, mener han. For kører man fra Hillerød til Skævinge ad Harløsevej, så er der gadelamper hele vejen fra Hillerød til Ny Harløse, men efter Ny Harløse, bortset fra lys i den efterfølgende Harløse By, så er der mørkt den resterende tur til Skævinge. Her må man nøjes med at se, hvad man selv kan lyse op med bilens eller cyklens lygter.

»Med andre ord: Her holder Hillerød op ... Og så er man ankommet på Herrens Mark, hvor man selv må famle sig frem i mørket og køre højest 40 km/t for at kunne orientere sig«, skrev Bernt Salzwedell i november i år, hvor han nævnte, at henvendelser til Hillerød Kommune de senere år ikke havde ændret på sagen.

Det seneste eksempel er separatkloakering. For mens byrådet tog beslutning om tvungen separatkloakering af bordet igen for resten af kommunen, så skal 90 husstande i Skævinge stadig separatkloakere, da Hillerød Forsyning allerede havde lagt rørene ned, før politikerne ændrede beslutningen.

- Så nu slipper Uvelse, Hillerød Øst og Gørløse, men Skævinge fastholder man skal separatkloakeres. Det vil man ikke pille op igen. Så hellere have, at 90 parceller skal betale 3,6 millioner tilsammen på privat grund. Det, synes jeg, er helt hen i vejret, at man ikke siger samtidig til Skævinge, at I ryger med i ny ordning, siger lokalrådsformanden.

Han når frem til tallet ved at gange 90 parceller med den gennemsnitlige udgift på 40.000 kroner, som kommunen tidligere har meldt ud.

- Jeg kan ikke forstå, at man over for 90 borgere i hele kommunen fastholder en tvang, fordi man fejlagtigt har lagt rør for 15 millioner kroner uden at tænke sig om. Der føler jeg igen, at Skævinge, det er ude på bøhlandet. Det er trist, tilføjer han.

Men der er også kommet positive ting ud af indlemmelsen i Hillerød Kommune. Fx at Hillerød Forsyning i 2013 købte Skævinge Fjernvarme af E.ON, hvilket gav mærkbart billigere priser for forbrugerne i Skævinge, også selvom man de første år betaler et tillæg for tilslutningen.

Og efter flere års tilløb kom Skævinges helhedsplan endelig ordentligt på kommunens budget i år. I forligsteksten anerkendte forligspartierne »det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører har gjort« og afsatte midler fra og med 2018 til et nyt Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus til 28 millioner kroner til erstatning for Føllegård.