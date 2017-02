Tid til bilshow med tulipaner

I flere end 30 år har Hillerød Bilby stået sammen om hvert år at lave et bilshow, hvor der er tulipaner og et let traktement til alle besøgende. Det sker atter den kommende weekend den 25. og 26. februar klokken 10.00-16.00, hvor byens mange forhandlere lokker med gode tilbud for at tiltrække kunderne. Og der er grund til at holde fast i arrangementet, for bilshowet har stor betydning for forhandlerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.