Se billedserie De helt store smil var fremme, da checken - eller gavekortet - blev overrakt i går ved middagstid. Her ses fra venstre erhvervschef Jan Nielsen, filialdirektør Morten Blach Madsen, direktør for FrederiksborgCentret Carsten Larsen og René M. Frederiksen, der er projektleder i Team Change. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Team Change får 100.000 kr. til cykler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team Change får 100.000 kr. til cykler

Hillerød - 23. juni 2017 kl. 10:54 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både øjnene og klapsalverne var store, da erhvervschef i Nordea Jan Nielsen torsdag overrakte en check på 100.000 kroner til folkene bag projektet Team Change i FrederiksborgCentret.

Team Change er FrederiksborgCentret sociale indsats, der arbejder sammen med Hillerød Kommune. Kommunen visiterer unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, til Team Change. Mange af disse borgere har en række sociale og psykiske udfordringer, og Team Changes opgaver består blandt andet af aktivering af de uddannelses- og aktivitetsparate borgere, hverdagstræning, arbejdsprøvninger og særligt tilrettelagte forløb af forskellig karakter.

Team Change havde ansøgt Nordea-fonden om penge til nye mountainbikecykler, så de unge kan komme ud og få frisk luft og måske en mere uformel ramme om de alvorlige snakke om, hvordan det går.

- Det handler om at komme ud og få noget frisk luft til hovedet. Dét at komme ud og opdage nye stier og veje, som man ikke have set før eller tænkt på. Det gælder selvfølgelig også i overført betydning, at man kan komme ned af nogle veje, som man ikke havde regnet med på forhånd,sagdeJonas Micheelsen, der er socialfaglig konsulent i Team Change.

Han regner med, at der kan indkøbes omkring 15 cykler plus sikkerhedsudstyr for pengene.

Erhvervschef Jan Nielsen sagde i sin tale blandt andet:

- Der er to primære årsager til, at vi siger ja. I har en spændende og anderledes tilgang til de unge. Der indgår rigtig meget praktisk arbejde og rigtig meget fysisk aktivitet. Og det er jeg sikker på, at I er rigtig glade for, og at der er mange, der har glæde af. Og så er det en ny aktivitet, at I prøver det med mountainbikes, og det har vi også lagt væk på. Held og lykke og stort tillykke med donationen. Vi håber, at cyklerne vil være en kæmpe glæde for jer, sagde Jan Nielsen, og tilføjede at checken i virkeligheden er et gavekort, da man ikke kan indløse checks længere. Pengene er i stedet blevet indsat på Team Changes konto.

Fantastisk skulderklap

Direktør i FrederiksborgCentret, Carsten Larsen, takkede for pengene på Team Changes vegne:

- Det er et fantastisk skulderklap, for det er et samfundsarbejde, som vi har gang i her, og det er et arbejde, som trækker store veksler på vores faste medarbejdere og dem, der er tilknyttet projektet. Hvis de unge ser lidt trætte ud, er det fordi, at de til byfesten knoklede røven ud af bukserne. Det var dem, der sørgede for, at hele rammen om de store koncerter blev indhegnet, og at al logistikken gik op. De hjalp også med at pakke det hele sammen, og en del af dem skal også på Posen i morgen (i dag, red.) til sankthans. Vi har mange positive historier. Vi er glade for at have de unge her, men vi er selvfølgelig også meget glade for at de kommer videre i uddannelse eller job, sagde Carsten Larsen.

I april modtog Team Change Frederiksborg Rotary Klubs initiativpris 2017.