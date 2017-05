Hillerød Kommunes tandplejeklinikker skal samles på ét sted. Social- og Sundhedsudvalget har peget på Frederiksborg Byskole. Foto: Tommy Verting

Tandplejen samles på Byskolen

Hillerød - 15. maj 2017 kl. 03:37 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundheds- og Socialudvalget peger på, at Hillerød Kommunes fem tandplejeklinikker bør samles på Frederiksborg Byskole. Samlingen i én fælles klinik er en del af budgetaftalen for 2017-2020.

På udvalgets seneste møde havde politikerne besøg af lederen af Greve Kommunes tandpleje, der har erfaringer med en samling.

- Det har vist sig, at de i Greve faktisk henter mere end det, de havde regnet med at spare, fordi man kan effektivisere endnu mere, og fordi opgaverne kan varetages på lavere niveau, når man stadig har sparring. Det var meget interessant, fortæller udvalgsformand Christina Thorholm (R).

Forvaltningen havde inden mødet peget på, at de tre mest hensigtsmæssige scenarier, er en udbygning af Sundhedscentret, leje af lokaler på Campus ved Hillerød station eller en delvis nybygning i forbindelse med helhedsplanen, som allerede er vedtaget for Frederiksborg Byskole. Forvaltningen anbefaler placeringen på Frederiksborg Byskole og nævner blandt andet placeringen som en fordel.

Byggeriet vil koste i omegnen af 30 millioner kroner, og man forventer en årlig driftsbesparelse på omkring 1,7 millioner kroner ved samlingen. Da tandplejen i dag ikke betaler husleje for brugen af de lokaler, der er placeret i forbindelse med skolerne, vil der dog være udgifter, som gør, at besparelsen ender med at være 500-900.000 kroner om året.

Christina Thorholm håber, at Hillerød ligesom Greve Kommune kan hente mere end de forventede besparelser hjem. Men prisen på de 30 millioner kroner, er udvalget enig om, er alt for høj.

- Vi vil bede forvaltningen se på, hvordan man kan gøre det billigere. Det bliver svært at finde økonomi til det med 30 millioner kroner. Der er lavet sammenbygning af tandklinikker i andre kommuner, og det er et meget konservativt bud på en pris. På byskolen ligger jo allerede en afdeling af tandplejen med specialtandlægen. Det kan vi bygge videre på, siger Christina Thorholm.

Forældre kører børnene

I dag ligger tandplejen på Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skoles afdelinger på Jespervej og i Østervang, på Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm. Christina Thorholm er dog ikke nervøs for, at forældre vil se det som en forringelse, at der nu kommer til at være længere til skoletandplejen.

- Det er kun en lille andel af børnene, som i dag har tandpleje på deres egen skole. Der er rigtig mange, der kører i forvejen, for nogle ting kan man ikke gøre på den lokale. Der er selvfølgelig nogen, som ikke kan gøre det på deres egen skole. Vi ved også, at forældrene i højere grad er til stede. De har allerede taget en halv fridag for at barnet kan komme til tandlægen, så det betyder ikke så meget, om de skal køre dem lidt længere, siger udvalgsformanden.