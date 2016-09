Svend Kjærgaard takkede af

Det var tilbage i 1968, at Svend Kjærgaard, der også er tidligere borgmester i Egedal og Ølstykke, grundlagde virksomheden under ydmyge forhold. Der blev gravet et hul, bilen kunne køre henover, og så kunne man ellers ligge på ryggen i hullet og skrue på bilen. I dag er virksomheden vokset, og Svend Kjærgaard har derfor valgt at træde tilbage for at nyde sit otium.