Svæveflyvning er samlingspunkt

Hillerød - 16. august 2017 kl. 06:20 Af Camilla Fræhr Hansen

Når man forlader hovedvejen og kører ind på grusstien, som slanger sig gennem de åbne marker omkring Gørløse, vil det hurtigt kunne ses, at der for enden af denne grussti, er en stor hangar, som i øjeblikket rummer omkring 25 svævefly. Her ligger Nordsjællands svæveflyveklub, hvor der i weekenden er mulighed for at opleve svævefly på helt tæt hold, da der afholdes en fælles nordisk svæveflyvedag.

Johan Moltke, der arrangerer dagen, synes, at der er mange ting, som man skal glæde sig til ved weekendens arrangement.

- Man skal først og fremmest glæde sig til at komme op og mærke, hvordan det er at flyve i et svævefly, som ikke støjer. Man kommer til at se landskabet fra en lav højde. Det er en oplevelse, som man normalt ikke får, fortæller Johan Moltke, som uddyber med, at det kommer bag på mange, hvordan det er at se Danmark fra oven.

Nordsjællands svæveflyveklub har omkring 200 aktive medlemmer og 25 fly.

For at flyve et svævefly, kræver det, at man besidder viden om blandt andet termik, som er det, der gør, at svæveflyene kan holde sig i luften.

I et svævefly uden hjælpemotor, er der kun en vej, hvis vejret svigter - og det er ned. Så hvis det skulle ske, at vind og vejr svigter, så svæver man bare langsomt ned mod jorden igen. Derfor er svæveflyveklubben afhængig af vejrforholdene.

I weekenden har man muligheden for selv at prøve. Et flyslæb med motorfly koster 350 kroner og en spilstart koster 150 kroner. Den fælles nordiske svæveflyvedag afholdes den 19. august fra klokken 12.00-18.00 på Kurreholmvej 39, 3330 Gørløse.