Se billedserie Lederne Vibeke Abel, Annette Tzfanya og Ole Sigfred Petersen har taget Sundhedscentret i brug. Foto: Allan Nørregaard

Sundhedscentret samler det hele

Hillerød - 16. september 2016 kl. 06:47 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du går ind ad hovedindgangen til FrederiksborgCentret, og op ad trappen til venstre begynder Hillerød Kommunes nye sundhedscenter. Det vil sige: her er der venteområde til at komme ind i det træningscenter, som Sundhedscentret har tilfælles med FrederiksborgCentret. En gangbro forbinder de to centre og fører altså over til den helt nye bygning på hele 3.800 kvm. Dertil kommer leje af 634 kvm i FrederiksborgCentret. Og dermed er en af pointerne med Sundhedscentret illustreret, nemlig synergien. Det skriver FrederiksborgCentret.

- Det er meningen, at det hele skal gå op i en højere enhed, når vi har fået bragt rehabilitering, genoptræning og hjemmepleje sammen på én adresse. Tidligere så medarbejderne fra de forskellige afdelinger ikke hinanden, men nu er alle samlet her, og så kan langt bedre bruge og hjælpe hinanden - til gavn for borgerne, som vil opleve lettere overgange fra det ene sted til det andet, siger Annette Tzfanya, der i Sundhedscentret er sektionsleder for rehabilitering og genoptræning.

Sammen med Ole Sigfred Petersen, der er sektionsleder for hjemmepleje, sygepleje og uddannelse, skubber hun en flyttekasse lidt væk, så pressens udsendte kan få et indblik i det nye hus, som officielt indvies med åbent hus fredag 23. september. Det sker i forbindelse med Kulturnatten i Hillerød med flere rundvisninger med start kl. 15.

Tidligere var de 350 medarbejdere indenfor sundheds- og socialområdet spredt ud over tre adresser i byen, nemlig Kirsebærbakken, Kirsebær Allé og Bakkegade. Nu skal de finde fælles fodslag på Milnersvej, og udover de oplagte gevinster med synergi, overlap og alt det, der kommer af at man kender hinanden og har patienterne/borgerne samlet, så vil der også blive skabt en ny fælles kultur omkring vaner og kommunikation i Sundhedscentret, som det i alt har kostet 78,5 mio. kr. at opføre.

- Vi kommer til at sidde lige overfor hinanden her i det store fællesrum, hvor vi kan tage dialogen direkte med os selv, de andre ansatte og borgerne, siger Ole Sigfred Petersen. Glæden og stoltheden over det nye sundhedscentret deler de to sektionsledere med Vibeke Abel, der er Hillerød Kommunes direktør på området, samt det radikale byrådsmedlem Christina Thorholm, der har været en af forkæmperne for det nye hus.