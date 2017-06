Sulten butikstyv stjal for 88 kroner

En sulten mand gjorde sig lørdag aften skyldig i butikstyv, da han undlod at betale for sine varer i Netto på Skansevej. Manden havde samlet to pakker toastbrød, en spegepølse og to pakker Marabou chokolade til en værdi af 88 kroner. Klokken 23.02 blev tyveriet anmeldt til Nordsjællands Politi, som nu har sigtet den 26-årige mand fra Sønderborg for butikstyveri.