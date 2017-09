Det første studiestartløb blev afholdt i 2015. Foto: Jeppe Jul Garnak

Send til din ven. X Artiklen: Studerende mødes på tværs i fælles løb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studerende mødes på tværs i fælles løb

Hillerød - 05. september 2017 kl. 12:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til tonerne af DJ Christian Slavensky skal 2600 studerende ud at løbe fem kilometer, når borgmesteren skyder årets Studiestart i gang fredag den 8. september kl. 13-15 i Hillerød.

De studerende stiller op på Torvet og op ad Helsingørsgade for at løbe igennem Slotsgade, rundt om Slotsparken og Slotssøen og ende på Torvet igen. Løbet bliver igen i år kommenteret fra scenen af speaker Kurt Vang Jensen, som bl.a. er kendt fra B.T. Halvmarathon.

De unge bliver udstyret med en chip til at måle deres tid, og der bliver uddelt præmier kl. 13.45 fra scenen. Præmierne er sponseret af Hillerød Shopping, Klaverfabrikken og FrederiksborgCentret.

FysioDanmark fra FrederiksborgCentret stiller op på Torvet i Hillerød med en række forskellige motionsaktiviteter, og det flugter med, at der i år er et særligt fokus på de unges sundhed. Hillerød Bibliotek er også på Torvet for at markere, at de kan hjælpe de unge i deres studie.

Uddannelserne har i år indgået et samarbejde om at begrænse de unges indtagelse af alkohol og vil gerne sende et klart signal til de unge om, at euforiserende stoffer og skolegang ikke kan forenes. Samarbejdet støttes af Hillerød Kommune og Strategisk Uddannelsesforum.

- Løbet er et motionsløb, så selvom det er fredag eftermiddag, er alkohol og cigaretter ikke tilladt under Studiestart. Målet med Studiestart er at skabe en god oplevelse for de unge, skabe mulighed for at de mødes på tværs af uddannelserne og har det sjovt i sundhedens tegn, siger Ivar Lykke Ørnby, uddannelsesdirektør på KNord i en pressemeddelelse.

Det er tredje år i træk, der bliver afholdt Studiestart i Hillerød. Det er resultatet af et samarbejde under C4 Foreningen mellem Hillerøds uddannelser, handel og sport.