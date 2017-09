På mandag vil budgetforhandlingerne være på plads og der vil være en endelig konklusion for forslaget om flytningen af 20 unge fra Levuk til Oasen. Foto: Mikkel Prytz

Send til din ven. X Artiklen: Stridighed om Levuk-forhandlinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stridighed om Levuk-forhandlinger

Hillerød - 08. september 2017 kl. 07:55 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil under ingen omstændigheder stemme for det forslag, lyder det fra Rikke Macholm (SF), som er formand for Børne- og Familieudvalget.

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis, står 20 unge fra den selvejende institution Levuk til at skulle flyttes over til Hillerød Kommunes eget tilbud for voksne på Oasen. Det er ikke et forslag, som er faldet i god jord hos hverken forældre, unge, pædagoger eller politikere - heriblandt Rikke Macholm.

- Det her har ingen virkelighed. Jeg synes, det er en dum og ærgerlig sag. Hvordan forestiller man sig at flytte unge over i et tilbud, som ikke er gearet til det? Det skaber usikkerhed hos de unge, siger Rikke Macholm og fortsætter:

- Alderskriteriet holder ikke. Borgerne har en biologisk alder, som ikke stemmer overens med deres funktionsalder, siger hun.

Flere pædagoger har blandt sig i sagen - blandt andre Naja Lammers Sewohl er pædagog på Levuk på 11. år. Hun er særligt bekymret for, hvordan 3-5 ansatte på Oasen skal kunne håndtere de i forvejen 54 borgere og 20 nye, som har forskellige lidelser som eksempelvis epilepsi og udadreagerende adfærd. Hun er bekymret for, om pædagogerne på Oasen går ned med stress, fordi de ikke er klar over omfanget, og hvor meget særlig støtte de forskellige borgere kræver.

- Det undrer mig, at de ikke har været herude og snakke med os, som arbejder med de unge til hverdag, men bare smider forslag på bordet, fortæller hun og fortsætter:

- Der er mennesker, som kommer alvorligt i klemme i den her sag. Jeg mener, man bør udvikle i stedet for at regredierer, siger Naja Lammers Sewohl.

Der er tre pædagoger til 54 borgere på Oasen. Hvordan håndterer de lige det, hvis der kommer 20 mere, spørger hun og undrer sig samtidig over, hvordan en 18-årig skulle kunne identitetsudvikle sig, når de andre er over 40 år.

Christina Thorholm (R), formand for Sundheds- og Socialudvalget forstår bekymringen.

- Når borgere, forældre og unge giver udtryk for bekymring om behovet kan varetages, så lytter vi. Det er menneskers dagligdag, vi har at gøre med, siger hun.

Onsdag blev det diskuteret, om de igen kunne se på, hvilke andre muligheder, der ellers er at trække på. Selv mener Christina Thorholm at det er vigtigt med et tilbud til unge voksne.

Der er nu et forslag, hvor der kan spares fra en halv million til 1,8 millioner over fire år. Forslaget går ud på, at når man fylder 25 år hos Levuk, så skal man visiteres til Oasen. Bor man i et botilbud, vil forvaltningen se på, om borgeren kan få et tre-dags tilbud på Levuk (som Levuk allerede tilbyder nu). Ved at gøre det, kan der spares en halv million på det første år.

Budgetforhandlingerne forventes færdigforhandlet i weekenden, og på mandag vil der blive fremlagt en endelig afgørelse i sagen.