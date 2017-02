Helsingør har en multipark, og Hillerød arbejde på at få en. Et skridt på vejen er åbningen af en Street-Lab på lørdag på Milnersvej. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Street-Lab åbner for gadesportens folk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Street-Lab åbner for gadesportens folk

Hillerød - 01. februar 2017 kl. 11:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På lørdag 4. februar kl. 14-22 åbnes dørene for Street-Lab Hillerøds nye mødested for børn og unge, der elsker skateboard, løbehjul, rulleskøjter, klatring, basket og anden gadeidræt. Adressen er Milnersvej 44 Hillerød.

Formålet for Street-Lab er at skabe et sted, hvor børn og unge kan mødes på tværs af Hillerød og sammen skabe et street-univers, med plads til gadesport, kreativitet og hygge.

- Vi ser Street-Lab, som et pilotprojekt - et laboratorium, hvor vi kan udvikle unges og andre borgeres visioner for en stor multipark med gadeidræt og andre aktiviteter - som skaber grundlaget for mangfoldige fællesskaber for alle borgere i Hillerød. Det siger Søren Lerche, der udover at være en af initiativtagerne, også er formand i bestyrelsen Hillerød Multipark.

Startskuddet på projektet bliver altså den kommende weekend, hvor hallerne officielt åbnes. Street-Lab er åbent for alle kl 14-22, og det er gratis, men man forventer at alle tager en ansvar hjælper med at bygge, rengøring, står i café, laver events eller noget andet. Her har man mulighed for at komme og hjælpe med idé-udviklingen og udleve drømmen om opbygning af både café, ramper, klatrevægge og anden gadeidræt.

Søndag 12. februar kl. 17-19 bliver der i samarbejde med »Sammen er vi Hillerød« lavet gratis fællesspisning og alle velkomne uden tilmelding.

Lørdag 4. marts kl. 12-22 bliver der afholdt den store åbningsfest med fokus på de unges drømme og visioner for Street-Lab og Hillerøds store Multipark.

Alle er velkomne, og det kræver ingen tilmelding.

Initiativtagerne bag Street-Lab er Foreningen Hillerød Multipark i tæt samarbejde med efterskolen Alterna og Grundtvigs Højskole. Man er i dialog med folkeskoler, ungdomsskoler, klubber, erhvervsskoler og andre foreninger om at indgå et samarbejde for byens unge og gadeidrætskulturen. Man søger også sponsoraftaler hos lokale fonde og erhvervsdrivende.