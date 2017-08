Se billedserie Trafikområdet fik særlig stor opmærksomhed fra bekymrede borgere. Foto: Camilla Fræhr Hansen

Stor trafikinteresse ved borgermøde

Hillerød - 12. august 2017
Af Camilla Fræhr Hansen

Omkring 55 borgere og enkle politikere var torsdag mødt op til borgermøde på Hillerød Rådhus for at diskutere forslaget til kommuneplanen. Store problemer med morgentrafikken på Milnersvej og ud mod Roskildevej var blandt de punkter, som blev heftigt diskuteret.

I ''Trafikplanen for Hillerød by 2015 - 2025'' fremgår det, at vejnettet i bymidten og mange af indfaldsvejene i dag er belastet med biltrafik til kapacitetsgrænsen. Borgernes bekymring opstår blandt andet i forbindelse med opførelsen af Hillerøds nye sygehus, da det vil belaste kapaciteten endnu mere i området.

Et af løsningsforslagene, som kom frem til mødet ved denne problematik, var at udbygge Overdrevsvejen til fire spor eller forlænge mod nordøst - samtidig står der skrevet i ''Trafikplanen for Hillerød By 2015 - 2025'', at en løsning på problemet også kunne være at udbygge rundkørslen ved Milnersvej og Roskildevej eller eventuelt ombygge den til et signalanlæg med større kapacitet.

På vådområdet fremlagde Carsten Cederholm, der er byplanlægger, de seneste ændringer. Svæveflyveklubben i Gørløse har før været udpeget som vådområde, og det har derfor sat en begrænsning for eventuelle ønsker om udvidelse, men det skal snart være slut. En landmand åbner nu op for svæveflyveklubbens muligheder, da han frivilligt har indgået en aftale om at flytte vådområde udpegningen ind på hans egen grund i stedet for.

Derudover blev der snakket om arkitekturen i Hillerød. På mødet kom det frem, at der har været efterspurgt en arkitekturstrategi. Man arbejder derfor efter tre principper, så man sikrer en arkitektonisk tilpasning til omgivelserne ved at tage stilling til stedet. Der er ifølge Marianne Brink Sørensen, som står for hovedstrukturen, forskellige eksempler på, at man tilpasser arkitekturen. Det er noget, som man blandt andet kommer til at se ved det nye sygehus og det nye Frederiksbro.