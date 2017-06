VVM-undersøgelsen drejer sig om motorvejens forlængelse fra Allerød til Isterødvejen, men flere borgerne gav på borgermødet udtryk for et ønske om, at undersøgelsen skal dække en udvidelse af motortrafikvejen helt til Helsinge. Foto: Kim Rasmussen

Stor spørgelyst om ramper, propper og støj

Hillerød - 14. juni 2017 kl. 22:11 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Vejdirektoraret tirsdag aften holdt borgermøde i Allerød om den forestående VVM-undersøgelse af en udvidelse af motortrafikvejen fra Allerød S til Isterødvejen, handlede spørgsmålene næsten udelukkende om støj.

Anderledes var det onsdag aften, da Vejdirektoratet holdt et lignende borgermøde på Hillerød Rådhus. Også her var der spørgsmål om støj, men også spørgsmål om nye ramper, muligheden for at undersøge en udvidelse helt til Helsinge og bekymring for, om en udvidelse bare flytter propperne på motorvejen længere ind mod København.

Borgmester Dorte Meldgaard (K) bød velkommen og udtrykte glæde over, at en udvidelse af forlængelsen til en 4-sporet motorvej nu er kommet lidt tættere på.

- Vi har set frem til dette møde, for det er et af vores allerstørste ønsker. Vi hører, at man spilder tusindvis af timer på at holde i kø. I dag kører der 27.000 biler i døgnet, men i 2030 vil tallet være 43.000, sagde borgmesteren, inde hun gav ordet til Vejdirektoratets folk.

- Vi har i dag fem tilslutningsanlæg på strækningen, og der er mere eller mindre trængselsproblemer ved dem alle sammen. Det er et særligt fokuspunkt at få tjekket, om rampeanlæggene er som de skal være. Trængselsproblemerne gælder ikke kun ind mod København. F.eks. er der massive problemer ved Hillerød S, hvor folk kører op til Novo, sagde projektleder Rasmus Larsen.

Ingen nye ramper

Netop spørgsmålet om ramper fik et par borgere fra Brødeskov til at række hånden op. I Brødeskov holdt Venstre tidligere på året et borgermøde om netop en ny motorvejsrampe ved Brødeskov, og her var der massiv modstand, og den modstand mindede en kvinde om, da hun fik ordet.

- Det er helt klart, at det er noget af det, vi skal se på. Bilerne skal ikke bare igennem ramperne hurtigst muligt. Vi skal tage hensyn til de omkringliggende veje og borgere. Men vi har ikke planer om nye ekstra ramper på strækningen, sagde Rasmus Larsen

Ifølge Vejdirektoratet vil udvidelsen være færdig i 2025, hvis alt går efter planen. Men kan man ikke gøre noget for at afhjælpe de massive køer, der er, inden 2025? ville en tilhører vide.

- Det er projekter, vi udvikler på hele tiden. Vi vil også gerne skabe så god kapacitet som muligt, og vi arbejder så hurtigt, som vi kan. F.eks. er kørsel i nødsporet prøvet af på Hillerødmotorvejen, og det har gvet gode resultater. Men vi kan ikke igangsætte projekter uden at få midler, og der er pt. ikke afsat nogen midler, svarede Rasmus Larsen.

Støjdæmpende løsninger

Flere borgere spurgte ind til, hvordan Vejdirektoratet vælger mellem de forskellige støjdæmpende foranstaltninger.

- Vi laver støjberegninger, og ud fra dem vil vi komme med forslag til støjskærme, volde, støjdæmpende asfalt eller andre tiltag. Vi kan ikke fjerne støjen, men vi kan prøve at dæmpe den, sagde Rasmus Larsen.

Bent Hansen, der bor i Gribskov Kommune fik ordet.

- Vi er rigtig mange, der synes, at det ville være hensigtsmæssigt at vurdere strækningen videre op til rundkørslen ved Helsinge, så den plan vil ligge klar den dag, der er nogle penge.

Til det svarede Rasmus Larsen:

- Vi er bundet op på et politisk opdrag, og det går på at undersøge op til Isterødvejen. Det ligger i den politiske opgave, og det kan vi ikke ændre på.

Per Arnsen, der er geolog og tidligere medarbejder i Vejdirektoratet tog ordet i salen og fortalte, at en udvidelse længere nordpå faktisk er projekteret i begyndelsen af 1980'erne. Det burde ligge i arkiverne, sagde han.

Borgere fra blandt andet Tulstrup udtrykte bekymring for, om trafikken blot bliver flytter ind i lokalsamfundene, når der kommer flere biler på vejene. Ramus Larsen opfordrede alle til at skrive et høringssvar med de forskellige bekymringer og holdninger, så de kan komme med i Vejdirektoratets rapport.

Proppen bliver værre

Flere borgere fortalte desuden om udfordringen med propper på motorvejen længere ind mod København.

- Vi ved alle sammen, at når vi kører ind af motorvejen, så sidder vi i kø ved Farum. Den prop bliver vel bare værre. Er det noget, der bliver undersøgt?, ville en mand vide.

- Du har ret. Det kan betyde, at der kommer en større prop ind mod København. Når vi laver de trafikale beregninger, vil vi også se på hovedstaden med et bredere perspektiv., sagde Rasmus Jensen.

Høringsperioden er i gang og slutter den 1. september.