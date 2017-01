Se billedserie Café-kæden Dalle Valle er en af de virksomheder, der har kig på SlotsArkaderne. Foto: Allan Nørregaard

Større butikker og nye spisesteder på vej

Hillerød - 04. januar 2017 kl. 09:09 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Større tøjbutikker og nye spisesteder, er nogle af de ting, byens borgere kan se frem til i 2017. Men den store renovering, der går i gang i SlotsArkaderne i år, betyder også, at flere af butikkerne må vinke farvel til deres nuværende lokaler. Men det betyder ikke, at alle de lokale-løse butikker forsvinder helt, fortæller Pia Lynggaard, der er center manager for SlotsArkaderne.

- I Fonas gamle lokaler flytter H&M ned og skal ligge, mens vi bygger om. De åbner om under 14 dage, og de kommer til at ligge der i cirka halvandet år, indtil vi har vores udbygning klar i 2018, siger Pia Lynggaard. Hun fortæller også, at Tiger-butikken flytter ind i SlotsArkaderne til april, og at den kommer til at flytte ind i den nuværende H&M, som bliver bygget om, så snart H&M er rykket ned i Fonas gamle lokaler, mens brillebutikken Thiele bliver liggende, der, hvor den ligger i dag.

En udefrakommende virksomhed, der i øjeblikket er i dialog med SlotsArkaderne, er restaurationskæden Dalle Valle. Susli Bayram, der ejer Dalle Valle, fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at Dalle Valle har kig på nogle lokaler, hvor der er mulighed for udendørsservering, men at der endnu ikke er skrevet under på noget.

- Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, siger Pia Lynggaard.

Men en ting er dog sikkert. Dalle Valle er ikke den eneste restaurationsvirksomhed, der er faldet for Hillerød. Byens borgere kan nemlig se frem til en ny burgerrestaurant, som allerede har skrevet under på kontrakten. Burgerrestauranten 57 Burger - Øl, åbner til marts en 360 kvadratmeter stor burgerrestaurant på Slotsgade i de lokaler, hvor Irma lå i mange år, før den flyttede til Østergade.

