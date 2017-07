Se billedserie Team Rotary Hillerød og serviceteamet ankom i går i høj sol til Concorde pladsen i Paris. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Stærkt kørende Team Rotary i mål i Paris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærkt kørende Team Rotary i mål i Paris

Hillerød - 21. juli 2017 kl. 19:53 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en uge i sadlerne ankom de 15 cykelryttere fra Team Rotary og serviceholdet fredag eftermiddag til Paris.

- Det er blevet en meget stor succes rent sportsligt. Vi har aldrig kørt så stærkt, som vi har gjort i år, fortæller leder af styregruppen Peter Jørgensen fra hotellet i Paris.

Gennemsnitshastigheden har alle dage ligget mellem 27-28 km/t.

Holdet ankom planmæssigt til Concorde pladsen, hvor der blev drukket champagne og fældet et par tårer blandt deltagerne.

- De fleste beholder solbrillerne på, for så kan man ikke se, at de græder. Det er en blanding af lettelse og glæde over, at man kunne klare det, fortæller Peter Jørgensen.

Holdet har klaret de omkring 1400 kilometer uden styrt eller alvorlige uheld. Kun en cykel er gået i stykker, så rytteren måtte fortsætte på reservecyklen.

Også vejret har vist sig fra den pæne side, men:

- I går (torsdag, red.) røg vi ud i en forfærdelig blæst. Det var sådan en mod- og sidevind, der var på hele etapen, og som fuldstændig tog pippet fra os. Det var en etape med masser af små bakker, og det var lige før, at vi hellere ville køre opad hele tiden, for så var der da ingen vind, siger Peter Jørgensen med et lille grin.

Fejrer med lakridspiber

Også turens største udfording, Mur de Huy, der stiger med 19 procent blev klaret. Kun tre måtte undervejs ned og støtte med foden og have en lille pause, før de fortsatte opad.

- Jeg må indrømme, at jeg kom op af den første del hurtigere og bedre end jeg plejer, men det sidste stykke er et rent mareridt. På toppen jokede vi med, at vi altså gør det her frivilligt, og vi betaler også penge for det, siger Peter Jørgensen.

Da alle stod på toppen blev det fejret med lakridspiber til hele holdet.

Fredag bød på middag og en tur i baren, inden holdet spredes lørdag og nogle tager hjem, mens andre bliver og holder ferie med familien.