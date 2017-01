Sophia Handler er debuteret som forfatter med prosadigte og udgiver næste gang en roman. Hun bor på Østerbro, men er født og opvokset i Hillerød. Foto: Anne Mortensen

Send til din ven. X Artiklen: Stærk debut om livet med angst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærk debut om livet med angst

Hillerød - 11. januar 2017 kl. 06:02 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre anmeldelser er det foreløbig blevet til. En mellemgod, en rigtig god og en yderst positiv. Så Sophia Handler er udmærket tilfreds med modtagelsen af sin litterære debut med digtsamlingen Feberfrihed, der netop er udkommet hos Gyldendal. 96 sider med prosadigte om at være ung og sårbar og præget af angst.

- Jeg er enormt godt tilfreds. Politiken giver tre hjerter ud af seks mulige. OK. De to andre aviser giver ikke stjerner eller hjerter, men er klart mere positive. Det er udmærket, at der er forskellige meninger. Folk læser jo forskelligt, og én anmelders læsning er jo netop bare én ud af mange, men jeg er da rigtig glad for anmeldelsen i Weekendavisen af Lars Bukdahl, som kender mig i forvejen, siger Sophia Handler, der er født og opvokset i Hillerød. Hun bor nu på Østerbro i København og læser fransk ved siden af digter-karrieren. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mest begejstret for digter-debuten er Informations Kristin Vego. Overskriften lyder: Poetisk logbog over livet med angst - og anmelderen skriver, at »23-årige Sophia Handler debuterer med en fænomenal fortættet digtsamling om at balancere på grænsen imellem det friske og det syge, det matte og det intense.«

- Jeg synes, at hun har lavet en god læsning af bogen, siger Sophia Handler om sine digte i bogen, der består af 13 dele - med mange såkaldt selvkarakteriserende udsagn.

Der har altid gemt sig en forfatter i Sophia Handler. Det siger hun selv i flere af de interviews, hun har givet til dagspressen i forbindelse med bogdebuten. Begge hendes forældre er musikere, men Sophia holder sig til ordene. Efter studentereksamen på Frederiksborg Gymnasium i 2012 tog hun et ophold med skrivekursus på Testrup Højskole ved Aarhus efterfulgt af et år på forfatterskolen - eller rettere Skrivekunstakademiet i Hordaland - nær Bergen i Norge. Sideløbende var hun allerede i gang med det fransk-studium, som hun afslutter en bachelor i til sommer.

Sophia Handler er i øvrigt så småt i gang med sit nye projekt. Det bliver en roman - eller en »episk suite«, som hun kalder det. Den foregår mestendels i København, men der er også en afstikker til gymnasietiden. I Hillerød?

- Det er ikke til at sige. Det bliver en roman, den udkommer i 2018, og der er tale om fiktion. Det samme gælder for Feberfrihed, siger Sophia Handler, som nu helt flytter sit fokus. Romanen kommer ikke til at handle om sårbarhed og angst.