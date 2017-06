En 50-årig spritbilist havde en promille på 2.44, da han fik taget en blodprøve efter en køretur hjem fra Netto. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Spritbilist skal 50 dage i fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spritbilist skal 50 dage i fængsel

Hillerød - 02. juni 2017 kl. 20:21 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 50-årig mand fra Skævinge skal 50 dage i fængsel, efter at han for fjerde gang er blevet taget for at køre rundt med en promille på over det tilladte. Det fremgår af dombogen i Retten i Hillerød.

Manden blev sigtet for spirituskørsel for fjerde gang den 26. august 2016 efter en tur i Netto. Den 50-årige havde virket beruset inde i butikken, og da han satte sig ind i sin bil og kørte hjem, gik der ikke lang tid, før politiet ankom til hans adresse.

Da manden fik foretaget en blodprøve, viste blodprøven, at mandens promille var på minimum 2,44 promille. Derfor blev manden sigtet for spirituskørsel, og hans kørekort har været inddraget af politiet siden den 27. september 2016, står der i dombogen.

Sagen var for retten den 18. maj, og her afgjorde Retten i Hillerød, at den 50-årige spritbilist skal 50 dage bag tremmer. Han fratages desuden retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 10 år fra den 27. september 2016, hvor hans kørekort blev inddraget.

Ved afgørelsen lagde retten blandt andet vægt på, at det var fjerde gang, at manden blev taget for spritkørsel. Der blev også lagt vægt på, at den 50-årige ikke selv mente, at han har et behandlingskrævende alkoholmisbrug. Derfor mente retten ikke, at der var grundlag for at gøre dommen betinget.

Den 50-årige selv nægtede sig skyldig, da han afgav forklaring i retten. Det fremgår af dombogen.

Han forklarede, at den målte alkoholpromille skyldtes spiritusindtag efter kørslen.

Men der var også to vidner og en kriminalassistent, der afgav forklaring, og da anklageren havde fremlagt alle beviser i sagen, endte dommen med en ubetinget fængselsstraf.