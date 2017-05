Sporhund opsnusede spritbilist i rapsmark

Allerede 150 meter nede ad markvejen drejede hunden af, gik mellem nogle grantræer og cirka ti meter ind i den blomstrende rapsmark, hvor den 46-årige lå og trykkede sig, som vagtchefen hos Nordsjællands Politi udtrykker det. Manden blev anholdt klokken 20.45 og har efterfølgende afgivet en blodprøve for at fastslå alkoholpromillen. Manden er sigtet for spirituskørsel og tillige for at udsætte andre for fare, da han havde en kvindelig passager i bilen, oplyser Nordsjællands Politi, der også kan fortælle, at den 46-årige i øvrigt ikke har kørekort.