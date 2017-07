Spidskandidat går i vrede

- Jeg er ærgerlig. Jeg er selvfølgelig også skuffet over, at jeg ikke har opbakning fra bestyrelsen, siger Kim Hendry, som har frygtet for sin position som spidskandidat siden Mette Thiesen blev medlem af partiet.

- Vi har fuld tillid til Kim som politiker. Men vi synes, at vi har to fantastiske kandidater, og at medlemmerne skulle have mulighed for at vælge mellem de to, siger han.