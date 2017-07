Se billedserie Tidligere folketingsmedlem Frank Dahlgaard var med på ekspeditionen for 50 år siden. Han overrakte - selvfølgelig med spejderhilsen - de tre unge spejdere et uniformsmærke fra dengang forud for deres tur til Grønland. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Spejdere på historisk vandring i Grønland

Hillerød - 13. juli 2017 kl. 04:18 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre gule spejdere flyver i dag, torsdag. til Grønland, hvor de skal vandre 160 kilometer gennem vildmarken - den samme rute som spejdere gennemførte for 50 år siden.

Turen er en jubilæumstur i anledning af 50-året for »Katángut ekspeditionen«, som Det Danske Spejderkorps gennemførte i 1967. Her vandrede 83 spejdere gennem den grønlandske ødemark, mens en gruppe grønlandske spejdere var på vandring i de danske skove. Initiativtageren dengang var Jørgen Weirsøe, og turen blev udformet som en tre ugers ekspedition fra Sdr. Strømfjord (Kangerlussuaq) til Holsteinsborg (Sisimiut).

26-årige Alexander Ian Kenney, 18-årige Claudia Anna Petersen og og 24-årige Nicklas Borch skal gå samme rute, og det specielle ved turen er, at de vil gennemføre den med de samme primitive telte og udstyr, som blev brugt af spejderne for 50 år siden.

- Vi vil hædre de 80 rover-spejdere, som i 1967 vandrede den lange vej gennem ødemarken fra Søndre Strømfjord til Holsteinsborg. Med datidens udstyr var det en stor præstation. Dengang fandtes der nemlig ikke mobiltelefoner, satellittelefoner, liggeunderlag, compeed plaster, GPS-navigatorer, frysetørret mad eller anatomiske rygsække med mavebælte, siger Nicklas Borch.

- Det lyder mærkeligt at sige, men vi gør det for sjov, indskyder Alexander Ian Kelley.

- Det handler om eventyret. Jeg er meget spejderinteresseret, og så synes jeg, at det kunne være sjovt at genoplive det, når det nu var 50 året. Det er fantastisk natur, og jeg har altid gerne villet til Grønland. Det handler også om at skabe eventyret for andre, så de får mod på at tage derop, siger Nicklas Borch.

De tre unge har alle været gule spejdere det meste af deres liv og kender hinanden fra spejderlivet. I dag er de medlemmer af henholdsvis Kong Hardeknud Trop, der holder til bag FrederiksborgCentret, og Kong Valdemars Trop i Gørløse.

Spejderne har på De Gule Spejderes museum lånt kopier af de primitive bomulds-bivuaktelte fra 1967. Teltene var dog i så dårlig stand, at Nicklas selv har syet nye telte magen til de gamle. Teltene er syet i bomuldsstof og består af to dele, som knappes sammen. Hver deltager bar et halvt telt, og spejdernes vandrestave blev brugt som teltstænger.

Udover de tre unge spejdere er et ældre vandrehold allerede taget afsted til Grønland, og på søndag følger endnu et hold, der skal afsted på hvad de selv kalder en »luksus-tur«, hvor de bor fast på vandrehjem og går ture ud derfra. Med på luksus-turen er rover (gule spejdere over 25 år, red.) Ole Lumholt og rover Frank Dahlgaard. Sidstnævnte var som 21-årig selv med på Katángut-ekspeditionen i 1967. Han mødtes tirsdag i denne uge med de tre unge spejdere for at overrække dem et originalt ekspeditionsmærke fra 1967, som de kan bære på spejderuniformen.

- Jeg var radiomand. Jeg havde en militærradio, og den var stor og tung. Nu har man sådan en satellittelefon, for der er ikke mobildækning andet end i bygderne. Vi gik dengang to kilometer i timen, og jeg var altså 21 år og toptrænet. En militærradio vejede meget, og vores støvler var store og tunge. Alt udstyr er blevet smartere siden dengang, fortæller Frank Dahlgaard.

Han er meget begejstret for de tre unges tur:

- Der er heldigvis stadig go i dele af ungdommen. Dét, som de tre spejdere nu begiver sig ud på, er noget helt andet end en druktur ved Sortehavet eller en uge på Roskilde-festivalen. Det bliver en hård tur i vild ødemark, men de kommer aldrig til at glemme den fantastiske natur langt væk fra civilisationen. Naturmæssigt er Grønland det stik modsatte af Danmark. Derfor er en tur i Grønland en drøm for enhver rigtig spejder, siger han.

