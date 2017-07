Sommerkoncerter på verdens ældste orgel i original stand

Ved gudstjenester i kirken er det normalt hovedorgelet i kirken, der akkompagnerer salmesangen, men ved de internationale sommerkoncerter opfordres organisterne til at sammensætte et program, hvor kirkens to andre prægtige orgler også tages i brug: Marcussen-orglet fra 1864 og ikke mindst Compenius-orglet, der blev bygget af Esajas Compenius og skænket til Christian IV for 400 år siden, og i dag er verdens ældste orgel i original stand. Der findes ældre orgler i verden, men ingen ældre med alle originale dele i behold. På Compeniusorglet er ingen originale dele udskiftet, oplyser organist ved Slotskirken Ulla Handler.

Blandt organisterne kommer da også mange, der gerne vil spille her på grund af Compenius-orglet, de kommer for at lave noget til netop det orgel, og for at spille musik fra før Johann Sebastian Bach.