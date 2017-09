Solveig Herminio fra Hillerød er med, når Voice Junior starter sæsonen i TV2. Foto: Per Arnesen/TV2 Foto: Fotograf Per Arnesen

Send til din ven. X Artiklen: Solveig er med i ny omgang Voice Junior Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solveig er med i ny omgang Voice Junior

Hillerød - 07. september 2017 kl. 06:26 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny sæson med TV2-succesen Voice Junior står for døren, og det sker med deltagelse af 14-årige Solveig Herminio fra Hillerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg var da lidt nervøs i starten, men det hjalp, at seks veninder havde taget med til København. De sad og så på, da jeg skulle synge, og så var der selvfølgelig også opvarmning af stemmen, så jeg tror, at det gik godt, siger Solveig, som til daglig går i 8.b på Sophienborgskolen.

Solveig Herminio, der har brasiliansk far og islandsk mor, synger Beyonce-nummeret »If I were a boy« i sæsonpremieren, som kan ses lørdag aften kl. 20 på TV2. Derefter vil det vise sig, om Solveig går videre i konkurrencen, der har tre dommere eller rettere coaches. Hvis Solveig går videre, vil hun blive tilknytte en af de tre coaches, som er Oh Land, Joey Moe og Wafande.

- Vocie Junior er for børn mellem otte og 14 år, så det var sidste chance for mig. Jeg har flere gange tænkt på at tilmelde mig, men vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre det, fortæller Solveig, der har gået til kor i Støberihallen indtil for tre år siden. Derudover har hun modtaget undervisning på keyboard og guitar.

- Jeg har længe gået til springgymnastik, men det er noget helt andet. Jeg vil allerhelst synge, og jeg vil også gerne engang for alvor være sanger. Men man skal også være realistisk. Jeg har også planer om at læse til læge, siger Solveig.

»Voice Junior« er TV2 svar på DR´s X Factor, men altså kun for børn mellem otte og 14 år. Programmet har kørt over flere sæsoner og samlet mange seere i den bedste sendetid lørdag aften, og udover at børnene skal gøre deres musikalske drømme til virkelighed, gælder det for de tre coaches i de røde stole om at få det bedste team.

- De kalder det »Blind audition« første gang, og det vil sige, at de tre coaches ikke kan se mig, for de vender ryggen til scenen, forklarer Solveig Herminio. Lørdag afgøres det om pigen fra Sophienborgskolen går videre i konkurrencen.