Se billedserie Peter Loop og borgmester Dorte Meldgaard foretog åbningen af årets Hillerød Kræmmermarked - nummer 34 af slagsen i nyere tid. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Solen ramte markedsåbningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solen ramte markedsåbningen

Hillerød - 02. september 2016 kl. 06:32 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det forløb som det plejede. Planmæssigt. Og pludselig brød solen frem, og med ét var det som om kræmmerpladsen var fyldt med folk. Borgmester Dorte Meldgaard bød velkommen, og så fik hun et buket blomster af Peter Loop, som derpå erklærede Hillerød Kræmmarked 2016 for åbent: - Lad os få noget godt mad og noget høj musik, sagde den gode mand. Og det fik han så, skriver Frederiksborg Amts Avis.

René Gummer-trio lagde en velklingende feel-good musikalsk »sandwich« rundt om åbningen, der modsat sidste år foregik udendørs og derfor også nok trak lidt flere folk til. Bl.a. sås enkelte byrådsmedlemmer foruden Carsten Larsen fra FrederiksborgCentret og Erik Helmer Pedersen fra C4 for nu at nævne nogle af de kendte ansigter.

Dorte Meldgaard sagde i sin åbningstale bl.a.:

»Endnu engang har vores mange lokale ildsjæle lagt hundredevis af timer i at stable denne folkefest på benene. I de kommende dage vil mange tusinde mennesker lægge vejen forbi markerne her. Gøre en god - eller måske mindre god - handel i en bod. Høre noget god musik. Møde venner og bekendte. Sætte sig i et telt og nyde stemningen, måske lidt at spise.«

Borgmesteren kaldt kræmmermarkedet for årets længste fest, og hun sluttede af med at forudse, at der resten af weekenden vil vælte ind med mennesker på pladsen - som i parentes bemærket danner ramme om kræmmermarkedet for formentlig næstsidste gang - idet pladsen skal bruges til udbygningen af Favrholm-området.

»Og når Kræmmermarkedet så slutter - når der har været kræmmergudstjeneste, kvindecafé, børnekræmmermarked og alt det andet, der er i programmet - så vil de næste i rækken - nemlig foreningerne i Hillerød - mærke glæden, når der bliver uddelt penge til dem.

Og alt det skyldes en masse mennesker, som knokler for det her. Ikke fordi I får løn for det. Ikke fordi I er ansat til det. Men fordi I ikke kan lade være. Og tusind tak for det - og fordi I giver så mange foreninger mulighed for at lave noget godt og værdifuldt børne- og ungdomsarbejde. Det er meget beundringsværdigt, det I gør.«