Butikslivet i Hillerøds bymidte skal ikke kastes ud i en ny krise på grund af utryghed om den fremtidige konkurrencesituation i byen, understreger socialdemokratiets Kirsten Jensen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrater vil satse på bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrater vil satse på bymidten

Hillerød - 21. juni 2017 kl. 09:17 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikkerne i Hillerøds bymidte skal have en fair chance. Og Hillerød skal udvikle sig indefra og ud.

Det understreger viceborgmester Kirsten Jensen (S) dagen før byrådet sender en ny kommuneplan i høring onsdag - og i forlængelse af sidste uges advarsel fra projektdirektør i Gallerierne, Tom Høeg, som mener, at realiseringen af det såkaldte aflastningscenter med store boxbutikker i det vestlige Hillerød, vil være meget dårligt for butikkerne i bymidten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Står det til Kirsten Jensen, skal butikkerne i bymidten ikke frygte for voldsom konkurrence fra store butikker uden for bymidten.

- Da et lille flertal i byrådet ville tillade dagligvarer i Møllebrocenteret, fik det mange butikker til at blive bange for, hvad der ville ske med bymidten, hvis der kom dagligvarer i Møllebrocenteret. Sådan en krise skal vi ikke kaste byen ud i igen. Det er derfor, vi står fast på princippet om at styrke byen, siger hun.

Men en endelig afklaring af, om erhvervstrekanten ved Rønbjerg Allé i det vestlige Hillerød skal rumme butikker, erhverv eller industri, ligger stadig langt ude i fremtiden.

Lokalplanforslaget for erhvervstrekanten, som skulle gøre det muligt for J. Jensen at opføre sit upcyclingcenter, blandt andet ved at ændre miljøklassen for området til tungere industri, er sat på stand by. Det sker, mens Hillerød Kommune arbejder videre med muligheden for, at J. Jensen i stedet kan udvide sine eksisterende aktiviteter på Højlundevej ved Uvelse.

- Hvis vi kan lave en lokalplan for J. Jensen, hvor de kan udvide i Uvelse, er det ikke sikkert, de stadig har brug for en lokalplan for tunge virksomheder i erhvervstrekanten. Men jeg tror, ejeren godt vil holde muligheden åben, til der er vedtaget en lokalplan for Uvelse, siger Kirsten Jensen.

Opgiver J. Jensen planerne på Rønbjerg Allé, skal Hillerød Kommune ikke gå videre med at planlægge for tung industri på grunden, mener Kirsten Jensen.

- Hvis J. Jensen ikke udnytter den grund, skal vi ikke have en magnet for tung industi der. Bygger de ikke, er vi åbne for andre muligheder, siger hun.

Det kunne være et såkaldt aflastningscenter med plads til store boxbutikker med pladskrævende varer - hvilket forslaget til Kommuneplan 2017 også lægger op til. Men det er ikke sikkert, socialdemokraterne vil gå videre med den plan.

- Vi er lidt skeptiske overfor det aflastningscenter hos S. For vi vil gerne meget tydeligt understrege, at vi skal udvikle byen indefra og ud. Måske bliver det muligt at tænke helt nyt for erhvervstrekanten, siger Kirsten Jensen.