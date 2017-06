Smart metode til at overskue byfesten

Med over 180 aktiviteter over tre dage er det noget af en opgave at overskue det fulde program. Projektleder for Hillerød Slotssø Byfest Karin Juhl anbefaler, at man i ro og mag hjemme planlægger, hvad man vil opleve. Programmet kan man dels se i den byfestavis, der er blevet husstandsomdelt i Nordsjælland, og dels på hjemmesiden Slotssøbyfest.dk.