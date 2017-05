Slutspurgt i billetsalg til revy

I år er fire nye ansigter med. Revyens mangeårige instruktør Ulla Ludvig er holdt op, så også på denne post er der en ny aktør. Christina Kühnel, som kommer med store erfaringer fra andre revyer, har taget over. Hun har været den store indpisker for revyholdet og har lanceret et helt nyt dynamisk prøveforløb, som alle har taget godt imod. Nogle af de tidligere aktører er stoppet, men Anna Sofie Morell, Gerda Møller Petersen, John Plenov, Lili Hauberg, Lise Dahlin og Svend-Erik Pedersen har fået nye makkere på scenen i skikkelse af Allan Pram Nielsen, Hulda Schiønning, Lilly Petersen og Per Koch.

Ny er også revyens musikalske ledsager. Finn Kamper-Jørgensen sidder bag el-orglet og sørger for en bred vifte af musikalsk akkompagnement. Nye som gamle har fundet sammen i et dejligt teamwork, der lover godt for dette års revy. Revyen har også fået flere supplerende tekstforfattere, så i år er der virkelig stor spændvidde mellem teksterne. Det betyder, at revyen blandt andet præsenterer numre med kendte politikere som Hillerøds borgmesterkandidater, Thyra Frank, statsministeren samt Donald Trump, og så er der naturligvis »kæresteparret« Mette og Tulle. Men der er også plads til aktuelle emner som Post Nord, Panamapapirer og Det nye Supersygehus. Ind imellem kan man blandt andet møde en IT- og en fuglenørd samt »Rytteriet«, hvor Fritz og Poul er blevet gamle.