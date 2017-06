Det var på gården på Harløsevej, at Fødevarestyrelsen i 2014 foretog en razzia, som satte gang i straffesagen, hvor David Yüksel er tiltalt for at have unddraget næsten 22 millioner kroner i afgifter. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Slikfuskersag udsat til oktober Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slikfuskersag udsat til oktober

Hillerød - 20. juni 2017 kl. 08:50 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Straffesagen mod David Yüksel om overtrædelse af chokoladeafgiftsloven blev mandag udsat endnu fire måneder. Yüksels forsvarer, Michael Juul Eriksen, ønsker nemlig at få yderligere seks vidner med i sagen, og det fik han lov til.

Læs også: Slikfusker risikerer flere års fængsel

- Jeg har bedt om at få seks vidner indkaldt. Det skyldes, at der er kommet nogle nye bilag fra anklagemyndigheden frem i sagen i løbet af den seneste måedes tid, siger Michael Juul Erikssen, som er kendt fra en lang række højtprofilerede retssager. Han har været forsvarer for personer som Jønke, Brian Sandberg, Nicklas Bendtner, Yahya Hassan, den udvisningsdømte bandeleder Fis-Fis og Camilla Broe, der blev udleveret til retsforfølgelse i USA. Desuden har Eriksen været forsvarsadvokat Se og Hør-sagen.

David Yüksel er tiltalt for at have unddraget SKAT næsten 22 millioner kroner i chokolade- og sukkerafgifter. Og en 46-årig mand er tiltalt i sagen.

Sagens anklager, specialanklager Martin Broms fra Nordsjællands Politi, oplyser, at den 46-årige tysker, som er medtiltalt i sagen, blev afhørt af politiet i marts 2017, og at forsvarerne i slutningen af maj modtog en politirapport med hans forklaring.

- Den 12. juni anmodede den ene forsvarer om tilladelse til at føre yderligere seks personer som vidner i sagen, siger Martin Broms.

Retten besluttede da, at mandagens retsmøde skulle indledes med en drøftelse af forsvarerens anmodning, og beslutningen blev, at vidnerne tillades. Konsekvensen er, at sagen nu udsættes.

- I perioden frem til hovedforhandlingen i midten af oktober 2017 vil politiet forsøge at afhøre de seks personer, siger Martin Broms, som ikke kan komme ind på, hvad det er for personer, der nu skal vidne i sagen.

Udover de seks nye vidner er der indkaldt fire vidner i sagen.

Forsvarer Michael Juul Eriksen, beklager at sagen nu er udsat.

- Det er jo ærgerligt, for det er en stor belastning for de tiltalte at gå rundt med sagen. Og det er ærgerligt for retten og for os som aktører, for nu står vi med de dage her, som vi ikke rigtig kan bruge. Det er ikke en situation, nogen ønsker, men det hele skal jo foregå på en måde, der er betryggende overfor den tiltalte, så vi blev enige om, at det var det bedste, siger han.

David Yüksel nægter sig skyldig i anklagerne om unddragelse af chokoladeafgifterne.

relaterede artikler

Omstridt slikgrossist stævnet for 2,3 millioner kroner 04. oktober 2016 kl. 13:23

Slikfusker dømt for lønsnyd 05. maj 2016 kl. 08:40