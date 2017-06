Slikfusker risikerer flere års fængsel

Sag om skattesnyd for millioner begynder i dag ved Retten i Hillerød, og den hovedtiltalte David Yüksel, indehaver af virksomheden House of Candy, og kendt som »Slikfuskeren fra Harløse«, risikerer fængsel i op til 3,5 år og en bøde og erstatning til Skat på op til 44 millioner kroner.

Af anklageskriftet fremgår det, at David Yüksel som indehaver og direktør af selskabet House of Candy ApS, der senere skiftede navn til Baumert ApS, er tiltalt for at have unddraget statskassen for afgifter på slik og chokolade for 16.783.642 kroner i perioden 1. februar 2012 til 28. februar 2013.

36-årige Yüksel er derudover sammen med den 46-årige mand tiltalt for at have uddraget statskassen afgifter på slik og chokolade for i alt 5.160.131 kroner i perioden 1. marts 2013 til 31. maj 2013. I alt 21.943.773 kroner.