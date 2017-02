Søs Egelind mærkede på egen krop, hvordan cannabis dulmede hendes smerter. Hun kæmper en hård kamp for medicinsk brug af cannabis til fordel for de mange smerteplagede danskere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Skuespiller blev cannabis-ambassadør

Et skridt på vejen. Men ikke nær godt nok. Ja måske endda en syltekrukke, et hold-kæft-bolsje.

Det er hvad skuespilleren Søs Egelind mener om den fireårige forsøgsordning, der blev vedtaget i 2016, men først går i gang i 2018, og som giver danske læger mulighed for at udskrive recepter på cannabis til lindring af patienternes smerter. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

58-årige Søs Egelind, der bor mellem Nejede og Alsønderup, var for godt 10 år siden selv gennem en smertefuld kræftsygdom, hvor hverken den ene eller anden slags medikamenter - men kun cannabis i begrænset omfang - lindrede bivirkningerne i forbindelse med kemokurene.

For nylig har to tv-udsendelser med Søs Egelind som guide skabt endnu mere røre og debat, så nu er hun ikke længere kun kendt for at være en skuespiller med en række især humoristiske roller på cv´et - nu er hun også blevet medicinsk cannabis-ambassadør. Hun understreger dog, at hun skelner benhårdt mellem den rekreative indtagelse og cannabis til medicinsk brug.

- Min kamp har intet med hash-rygning at gøre, siger Søs Egelind, som de seneste dage har fået langt over hundrede mails fra mennesker, der har syge pårørende, som har brug for smertelindring. Mennesker som har prøvet alt, morfin, metadon osv.

- Jeg var igennem en rigtig hård omgang kemoterapi, da jeg var syg, og jeg tålte ikke morfin ret godt. Oveni at være en kemifabrik på overarbejde, fik jeg også alle de andre medikamenter mod kvalme, søvnløshed, bivirkninger og depression. Tilsammen lægger det ligesom et låg hen over ens virkelighedsopfattelse, fortæller Søs Egelind.

Men så var det at hun fik besøg af nogle venner, der fik nogle småkager indeholdende lidt hjemmedyrket cannabis i hende. Og det fik de værste smerter til at aftage. Kvalmen forsvandt, hun kunne sove om natten og oplevede livet vende tilbage.

I nogle måneder, indtil hun blev helbredt, indtog Søs Egelind cannabis i form af potkager eller hun røg joints med pot i.

Men der var altså tale om en ulovlig selvmedicinering. Medicinsk cannabis er ellers lovligt i Holland, Storbritannien, Spanien og Portugal foruden 23 delstater i USA samt fem andre lande udenfor Europa. Men der er grøde i sagen herhjemme.

Efter dagblads-interviewet med Søs Egelind i 2014 tog politikeren Manu Sareen sagen op og foranstaltede en høring. En række patientorganisationer fulgte op på det, satte gang i sagen, fem tv-produktionsselskaber henvendte sig til Søs Egelind med den samme idé om at lave en dokumentar-udsendelse. Hun valgte et selskab og gik i gang. Endelig vedtog Folketinget sidste år den førnævnte fireårige forsøgsordning, som Søs Egelind ser en del begrænsninger i.

- Der er tale om forsøgsordning, der først starter i 2018. Det er jo først næste år, og folk står med problemerne her og nu. Derudover er forsøget mangelfuldt. Det omfatter desværre kun 1500 smertepatienter indenfor bl.a. sclerose og cancer. Det rækker jo ingen vegne, når man eksempelvis bare tæller de mange tusinde gigtpatienter, der ville kunne få gavn.

