Den nye fodboldbane på Skansegården indvies 12. september. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skansegården er skrap til asfaltbold

Hillerød - 19. august 2017 kl. 06:32 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udefra set er det sjældent, at der bliver spillet fodbold på asfaltbanen ved Skansegården, men resultaterne viser noget ganske andet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beboerne på Skansegården på Skansevej i Hlilerød er ret gode til Ombold, som det lille spil på asfaltbaner hedder. Først har de vundet deres indledende gruppe i Asfaltligaen for Hovedstaden. Med sejr i alle seks kampe og en målscore på 55-13, og forleden var holdet i Odense med igen flot udbytte.

- Der var 20 hold med, og vi blev nr. fem. Vi var tæt på succes med de danske mestre, men vi er tilfredse med resultatet, fortæller Godtfred Sommer, pædagog på Skansegården - og indimellem selv aktiv på holdet.

I Odense bestod Skansegårds-holdet af to medarbejdere samt fem beboere på misbrugscentret. De spillede ni kampe af hver fem minutters varighed.

- Det gør ikke noget, at du er i form til sådan et stævne, kommer det fra Godtfred Sommer. Han fortæller videre, at holdet forberedte sig til Odense-stævnet med træning i onsdags, og inden de fik deres egen bane trænede de bl.a. om vinteren på Johannesskolen eller på ders egne, interimistiske bane ved Skansegården.

Ombold er gadefodbold, som spilles på en asfaltbane med målene 16 gange 22 meter, og et hold består af fire spillere, en målmand og tre markspillere. En af de sidstnævnte skal altid være over midten, og kun målmanden må opholde sig i det låste målfelt. En kamp varer to gange 10 minutter, og det er tilladt at have fire udskiftningsspillere. Sådan er reglerne hos Ombold.dk, som er en organisation eller klub under opbygning, og som bl.a. allerede udtager spillere til Hjemløselandsholdet.

Asfaltbanen på Skansegården er færdiggjort her i sommer, og den befinder sig akkurat der, hvor arealet ud mod hjørnet Skansevej-Tamsgårdsvej tidligere husede det omstridte område kaldet »Palmehaven.«

»Palmehaven« var et sted med en bunker, der gik brand i, et sted, der blev benyttet til overnatning, som drikkehule og med salg af stoffer med mere. I april 2016 besluttede et enigt byråd at give Nordsjællands Misbrugscenter, altså Skansegården, lov til et generhverve arealet. Med henblik på at fjerne udskejelserne og erstatte dem med noget mere positivt.

Uroen i og omkring Skansegården kulminerede i påsken året før, da tre biler på institutionens område blev brændt af, og i den anledning udtalte forstander Søren Niendam, at Palmehaven var et »arnested for meget uhensigtsmæssig opførsel,« og han gav i samme åndedrag udtryk for, at de fodboldglade beboere gerne ville have en fodboldbane. Det har de nu fået, og den bliver brugt til et godt formål - og med sportslig succes.

Den lille fodboldbane på Skansegården er aflåst og kun for stedets beboere. Der er hegn udenom banen samt et nettag, så bolden ikke ryger ud på vejen eller over til bageren eller Rema 1000.

Banen indvies officielt tirsdag 12. september kl. 11-16, da Skansegården har indbudt til et stævne med deltagelse af formentlig otte-ti hold.