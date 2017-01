Se billedserie Selvom der er masser af plads, er det nu meget sjovt at lege i hjørnet, hvor man samtidig kan se ned på bilerne. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: Sjov og leg i nye rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjov og leg i nye rammer

Hillerød - 31. januar 2017 kl. 11:33 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salto er på få år vokset fra en legestue til et aktivitetshus med en masse forskellige hold og muligheder for gravide og småbørnsforældre. Fødselsforberedelse, rytmik, syhold, gravidtræning, barselstræning, førstehjælpskurser og barselscafeer er blot noget af det, som Salto tilbyder, og derfor måtte Salto også have mere plads for at udvikle sig.

Indtil for kort tid siden har Salto holdt til i lokaler i Frivilligcentret, men i december rykkede aktivitetshuset til nye lokaler i Markedsstræde 12 på tredje sal. Store, lyse lokaler med masser af plads til sanglege og tumletid for de mindste.

Flytningen blev mandag fejret med en åbningsreception med kage, saftevand, bobler og mad.

- Vi er meget glade for lokalerne. Vi håber, at Salto nu kan blive kæmpestort, for vi kunne ikke vokse i det gamle lokaler. Det kan vi her, sagde Ditte Aagaard, der er jordemoder og initiativtager til Salto.

Både forældre, politikere, babyer, tumlinger og lidt ældre børn var forbi for at ønske tillykke. Blandt andet Rikke Macholm, formand for Børne- og Familieudvalget (SF), der holdt en kort tale:

- Det er et rigtig fantastisk sted og nogle dejlige lokaler, I har fået, og det har I fortjent. Det er jo vokset sig stort, og det tror jeg, det har, fordi I understøtter og inspirerer familier. Det har vi i den grad manglet i Hillerød, så jeg er rigtig glad for tilbuddet som et alternativ til de ting, som vi allerede har i Hillerød, sagde Rikke Macholm.

Se mere om Salto på www.saltofamilieaktiviteter.dk.